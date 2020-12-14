закрутка денег не просит. У меня по 3м объектам, которые на моменте не в аренде, комуналь выше твоих 120уе. не то чтобы дорого но за год это 1440уе а за 10 лет 14,4куе (в текущих ценах ессственно)
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:27
закрутка денег не просит. У меня по 3м объектам, которые на моменте не в аренде, комуналь выше твоих 120уе. не то чтобы дорого но за год это 1440уе а за 10 лет 14,4куе (в текущих ценах ессственно)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 гру, 2023 12:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:29
Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:32
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:38
Крім дейлі комютінгу життя нема ?
Голосієво майже самодостатній прицентральний район з університетами, ліцеями, БЦ, офігєнними парками.
Я там не мешкаю, але мені подобається/
Мешкаю біля Лівобережної, користуюся метро раз на квартал.
Виїжджаю на ПБ раз на місяць
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
до Либідської хвилин 20
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55
теремки
Додано: Пон 11 гру, 2023 13:00
З ГТ лише подинокі то автобув то тролейбус. З підворотні обережно підрізає маршрутка. Всього 20 хв, як пише Кінгконговець, і з Теремків на Либідьску на перон.
Чому не ввести платний проїзд автомобілів і пустити безплатний ГТ.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 гру, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 гру, 2023 13:01
Додано: Пон 11 гру, 2023 13:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
злізь з дерева, скачай ізі-вей, навчись їм нарешті користуватись і припиняй вже нести маячню
там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів
Додано: Пон 11 гру, 2023 13:22
Илья Ищенко
10.12.2023 18:27
автобус зупиняється тільки на зупинці метро!!
Ксенія Урденко
09.12.2023 15:28
Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть
Юлія
09.12.2023 10:18
Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
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