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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11464114651146611467>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:27

  flyman написав:Я ж пояснив : "закрутив закрутку".
закрутка денег не просит. У меня по 3м объектам, которые на моменте не в аренде, комуналь выше твоих 120уе. не то чтобы дорого но за год это 1440уе а за 10 лет 14,4куе (в текущих ценах ессственно)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 гру, 2023 12:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:29

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:мої знайомі одинаки к 30 вже мали однухи\кавалірки, сімейні двухи-трехи в новобудовах комфорт класу.
І найбільш популярний якраз голосіївський напрямок. Але більшість працює віддалено, може з навчанням дітлахів незручності.

був

Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС

Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:32

  flyman написав:Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50 хв.
не бреши Ирпень-Хрещатик не 50 а 60 минут . Доказано каруселью. Время посчитано с момента выхода из дома.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:38

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:був

Все рівно там цікавіше ніж в передмісті.
А на центр наврядчи вже кого розкрутять, якщо дивитись то на ЄС

Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.


Крім дейлі комютінгу життя нема ?
Голосієво майже самодостатній прицентральний район з університетами, ліцеями, БЦ, офігєнними парками.
Я там не мешкаю, але мені подобається/
Мешкаю біля Лівобережної, користуюся метро раз на квартал.
Виїжджаю на ПБ раз на місяць
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.


до Либідської хвилин 20
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55

теремки

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:00

  vitaliiangel написав:

З ГТ лише подинокі то автобув то тролейбус. З підворотні обережно підрізає маршрутка. Всього 20 хв, як пише Кінгконговець, і з Теремків на Либідьску на перон.

Чому не ввести платний проїзд автомобілів і пустити безплатний ГТ.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 гру, 2023 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:01

  kingkongovets написав:
flyman написав:Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.


до Либідської хвилин 20

На затопленому метро
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Наразі мені заїхати в центр (трикутник пересадочних станцій ШРТ) з передмістя займає 50..60 хв. з 1ю пересадкою. Прошу озвучити таймінг із Теремків.


до Либідської хвилин 20

На затопленому метро
злізь з дерева, скачай ізі-вей, навчись їм нарешті користуватись і припиняй вже нести маячню

там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:22

  kingkongovets написав:
там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів

Илья Ищенко
10.12.2023 18:27
автобус зупиняється тільки на зупинці метро!!
Ксенія Урденко
09.12.2023 15:28
Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть
Юлія
09.12.2023 10:18
Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
flyman
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