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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11465114661146711468>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів

Илья Ищенко
10.12.2023 18:27
автобус зупиняється тільки на зупинці метро!!
Ксенія Урденко
09.12.2023 15:28
Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть
Юлія
09.12.2023 10:18
Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?

до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:33

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:
там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів

Илья Ищенко
10.12.2023 18:27
автобус зупиняється тільки на зупинці метро!!
Ксенія Урденко
09.12.2023 15:28
Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть
Юлія
09.12.2023 10:18
Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?

до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали

якщо так все класно, то чому не закопати метро і забути, замінивши на експрес автобуси?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:[quote="5658666:kingkongovets"]

там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів

Илья Ищенко
10.12.2023 18:27
автобус зупиняється тільки на зупинці метро!!
Ксенія Урденко
09.12.2023 15:28
Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть
Юлія
09.12.2023 10:18
Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?

до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали

якщо так все класно, то чому не закопати метро і забути, замінивши на експрес автобуси?[/quote]лікуй башню
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:45

  kingkongovets написав:прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали

замість одної пересадки на метро їм пропонується дві,
і взагалі, ці понаїхи заважають корінним киянам.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

самим вузьким місцем очікувано став вхід на станцію Либідська

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/NUqDAC ... tid=PkCAf5
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подскажите, чем чревато продавцу связываться с еОселя? Почему многие продавцы избегают этого?
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:51

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали

замість одної пересадки на метро їм пропонується дві,
і взагалі, ці понаїхи заважають корінним киянам.
коли йдеш у гості взуття треба залишати біля входу, а не пертися в ньому у вітальню, дай вам волю ви на Хрещатик на тракторах попретесь і ще й будете там проклинати Кличка за те що вам там бесплатних парковок для них на підготували
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:12

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:
там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів

Илья Ищенко
10.12.2023 18:27
автобус зупиняється тільки на зупинці метро!!
Ксенія Урденко
09.12.2023 15:28
Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть
Юлія
09.12.2023 10:18
Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?

до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали

100%
  kingkongovets написав:коли йдеш у гості взуття треба залишати біля входу, а не пертися в ньому у вітальню, дай вам волю ви на Хрещатик на тракторах попретесь
і на конях!
  flyman написав:замість одної пересадки на метро їм пропонується дві,
і взагалі, ці понаїхи заважають корінним киянам.

Бабено, в усіх столицях в,їзд з приміської зони в міську - обмежений.
Парковки платні і дорогі або вельми дорогі.
Лише бидло-їліта популістично заграє з люмпенами.
Чим це закінчується - добре відомо.

Саме тому житло в столицях зазвичай в рази дорожче, ніж в Єпенях
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:16

  kingkongovets написав:самим вузьким місцем очікувано став вхід на станцію Либідська

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/NUqDAC ... tid=PkCAf5

згадують найкращого мера, і обіцяють ще раз обрати

клепки не вистачило зробити ще один два експреси на інші станції, а не збирати із 6 в 1
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:26

  flyman написав:клепки не вистачило зробити ще один два експреси на інші станції

Зразу везти флайменів і вітальєнів "Богданами" з Єпенів, і на м.Хрещатик?
За 15 грн????
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