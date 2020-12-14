Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів
Илья Ищенко 10.12.2023 18:27 автобус зупиняється тільки на зупинці метро!! Ксенія Урденко 09.12.2023 15:28 Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть Юлія 09.12.2023 10:18 Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?
до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали
kingkongovets написав: там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів
Илья Ищенко 10.12.2023 18:27 автобус зупиняється тільки на зупинці метро!! Ксенія Урденко 09.12.2023 15:28 Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть Юлія 09.12.2023 10:18 Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?
до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали
якщо так все класно, то чому не закопати метро і забути, замінивши на експрес автобуси?
Илья Ищенко 10.12.2023 18:27 автобус зупиняється тільки на зупинці метро!! Ксенія Урденко 09.12.2023 15:28 Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть Юлія 09.12.2023 10:18 Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?
до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали
якщо так все класно, то чому не закопати метро і забути, замінивши на експрес автобуси?[/quote]лікуй башню
kingkongovets написав:прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали
замість одної пересадки на метро їм пропонується дві, і взагалі, ці понаїхи заважають корінним киянам.
коли йдеш у гості взуття треба залишати біля входу, а не пертися в ньому у вітальню, дай вам волю ви на Хрещатик на тракторах попретесь і ще й будете там проклинати Кличка за те що вам там бесплатних парковок для них на підготували
kingkongovets написав: там лише на маршруті 2М зараз 30 автобусів
Илья Ищенко 10.12.2023 18:27 автобус зупиняється тільки на зупинці метро!! Ксенія Урденко 09.12.2023 15:28 Приезжают каждые 2 минуты, в чем плюс. Но то что их очень много и перекрывают остановки загородным автобусам и автобусам на Лыбидской это минус и по скорости никак не заменяет естественно метро. Плюс идут дополнительные затраты. Жесть Юлія 09.12.2023 10:18 Сенс з цих автобусів, якщо вони їдуть напівапусті, і не стають на зупинках громадського транспорту??? В чому це покращення?
і шо? шо сказати хотів?
до речі це прекрасний шанс раз і назавжди обмежити приміськи маршрутки теремками, нічого їм далі робити, на Либідській саме вони весь безлад створювали
100%
kingkongovets написав:коли йдеш у гості взуття треба залишати біля входу, а не пертися в ньому у вітальню, дай вам волю ви на Хрещатик на тракторах попретесь
і на конях!
flyman написав:замість одної пересадки на метро їм пропонується дві, і взагалі, ці понаїхи заважають корінним киянам.
Бабено, в усіх столицях в,їзд з приміської зони в міську - обмежений. Парковки платні і дорогі або вельми дорогі. Лише бидло-їліта популістично заграє з люмпенами. Чим це закінчується - добре відомо.
Саме тому житло в столицях зазвичай в рази дорожче, ніж в Єпенях