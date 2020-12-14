Таки доб’ють «зелені» останній цвях в домовину інвестування в новобудови, чи тільки приміряються поки?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 14:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Шановне експертне КРЖН панство, що думаєте на рахунок цієї статті в Е-правді:
Таки доб’ють «зелені» останній цвях в домовину інвестування в новобудови, чи тільки приміряються поки?
Додано: Пон 11 гру, 2023 14:44
Похоронять те, що і не ожило. Там мізерний відсоток проходить через тей спосіб інвестування. Ліпше би зробили ескров рахунки для інвестицій в новобудови.
Додано: Пон 11 гру, 2023 14:48
Додано: Пон 11 гру, 2023 14:57
Чому мізерний? Мова про всю «розстрочку», на яку хочуть 18+1,5% навішати.
Лендлорди на КРЖН в бетон певно не скоро повернуться, «покупцем» буде хіба що пересічний…
Ескров теж… не панацея. Банк захоче %%% за свою участь, та і гроші в банку будуть «лежати мертво».
Що дасть ескров, крім гарантії того що повернуть у разі чого знецінені інфляцією гроші за мінусом комісії банку? Тільки подорожчає знову бетон…
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:02
1. Стосується Інститут спільного інвестування (ІСІ)
2. Стосується тільки прибутку ІСІ.
Висновок: пронується оподаткувати 18% +1.5% прибутку ІСІ.
ІСІ звільнені від сплати податку на прибуток. Фіскалізація відбувається лише в момент розподілу прибутку серед інвесторів, а це можливо, зокрема, при припиненні їх діяльності, тобто при ліквідації. Такий підхід стимулює реінвестування коштів у нові проєкти, а відповідно – зростання ринку.
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:08
flyman
Флаймен, ти знову начитався Куосакі?
І хочеш вкласти 100 грн, нічого не робити, і заробити 10 000 грн за рік???
І купити черговий неліквід біля зупинки електрички?
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:37
Ну так ІСІ і є тим ФФБ, який є управителем (фондом). Обкласти його податком - він перекине ці витрати на інвестора-фізособу чи збільшенням вартості бетону, чи у вигляді комісії.
Вся розстрочка йде через ІСІ так чи інакше…
Чи я помиляюсь?
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:45
Що є прибуток ІСІ?
Грубо:
продажна ціна - витрати = прибуток
от ті "2% на які живуть" збираються оподаткувати.
Наскільки я зрозумів, замість "податку на виведений капітал" буде податок "на прибуток"
Додано: Пон 11 гру, 2023 16:02
Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа.
Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
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