Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа. Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
кажуть шо вчора по пустим дорогам з Теремків до Либідської на ГТ займало 32 хвилини, а сьогодні в піковий час 40-45 що стосується струмків у метро, то вони там були завжди і на станціях і в тунелях, в деяких перегонах поїзда тому й так повільно проїзджали що на коліях стояла вода