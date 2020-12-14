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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 16:22
stm написав:
Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа.
Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
кажуть шо вчора по пустим дорогам з Теремків до Либідської на ГТ займало 32 хвилини, а сьогодні в піковий час 40-45
що стосується струмків у метро, то вони там були завжди і на станціях і в тунелях, в деяких перегонах поїзда тому й так повільно проїзджали що на коліях стояла вода
а ще там є гермозатвори)
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Додано: Пон 11 гру, 2023 16:38
kingkongovets написав:
а ще там є гермозатвори)
Ну, хоть к ядерке мы подготовлены )
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:23
Proofy написав:
Подскажите, чем чревато продавцу связываться с еОселя? Почему многие продавцы избегают этого?
гривна и сроки ее получения
сейчас, говорят, все пучком - то было поначалу и давно, а сейчас типа все в тот же день или на следующий - получите гривну и вперед за долларом
да, отвязан, но типа ж не сильно скачет
в остальном в деталях - банк, так понимаю, не переведет без залога, отже сначала вы лишаетесь собственности а потом ждете деньги, и вот тут могут быть нюансы
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:08
stm написав: kingkongovets написав:
а ще там є гермозатвори)
Ну, хоть к ядерке мы подготовлены )
гермозатвори слугують якраз для того щоб при необхідності ізолювати окремі ділянки
до речі дехто стверджує, що дістався зранку з Теремків до Либідської за 19 хвилин
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Додано: Пон 11 гру, 2023 19:00
3й рік працюю віддалено, не зрозуміло для чого квартира в Києві.[/quote]
Для того щоб з неї інколи виходити в люди? Нє?)
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Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05
Новобудови і так дихають на ладан - що добивати?)
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