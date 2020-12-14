RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11466114671146811469
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  kingkongovets написав:самим вузьким місцем очікувано став вхід на станцію Либідська

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/NUqDAC ... tid=PkCAf5

Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа.
Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
кажуть шо вчора по пустим дорогам з Теремків до Либідської на ГТ займало 32 хвилини, а сьогодні в піковий час 40-45
що стосується струмків у метро, то вони там були завжди і на станціях і в тунелях, в деяких перегонах поїзда тому й так повільно проїзджали що на коліях стояла вода

а ще там є гермозатвори)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10839
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:38

  kingkongovets написав:
а ще там є гермозатвори)

Ну, хоть к ядерке мы подготовлены )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4336
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:23

  Proofy написав:Подскажите, чем чревато продавцу связываться с еОселя? Почему многие продавцы избегают этого?


гривна и сроки ее получения

сейчас, говорят, все пучком - то было поначалу и давно, а сейчас типа все в тот же день или на следующий - получите гривну и вперед за долларом

да, отвязан, но типа ж не сильно скачет

в остальном в деталях - банк, так понимаю, не переведет без залога, отже сначала вы лишаетесь собственности а потом ждете деньги, и вот тут могут быть нюансы
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  kingkongovets написав:
а ще там є гермозатвори)

Ну, хоть к ядерке мы подготовлены )
гермозатвори слугують якраз для того щоб при необхідності ізолювати окремі ділянки
до речі дехто стверджує, що дістався зранку з Теремків до Либідської за 19 хвилин
Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10839
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:00

3й рік працюю віддалено, не зрозуміло для чого квартира в Києві.[/quote]
Для того щоб з неї інколи виходити в люди? Нє?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 969
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05

  mazurkevych написав:Шановне експертне КРЖН панство, що думаєте на рахунок цієї статті в Е-правді:

https://www.epravda.com.ua/publications ... 11/707461/

Таки доб’ють «зелені» останній цвях в домовину інвестування в новобудови, чи тільки приміряються поки?

Новобудови і так дихають на ладан - що добивати?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 969
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11466114671146811469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2435, 2436, 2437
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24363 16362472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 гру, 2023 18:33
M-A-X
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1346 5381683
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 12:19
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 14775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.