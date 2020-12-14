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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11466114671146811469
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  kingkongovets написав:самим вузьким місцем очікувано став вхід на станцію Либідська

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/NUqDAC ... tid=PkCAf5

Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа.
Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
кажуть шо вчора по пустим дорогам з Теремків до Либідської на ГТ займало 32 хвилини, а сьогодні в піковий час 40-45
що стосується струмків у метро, то вони там були завжди і на станціях і в тунелях, в деяких перегонах поїзда тому й так повільно проїзджали що на коліях стояла вода

а ще там є гермозатвори)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:38

  kingkongovets написав:
а ще там є гермозатвори)

Ну, хоть к ядерке мы подготовлены )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:23

  Proofy написав:Подскажите, чем чревато продавцу связываться с еОселя? Почему многие продавцы избегают этого?


гривна и сроки ее получения

сейчас, говорят, все пучком - то было поначалу и давно, а сейчас типа все в тот же день или на следующий - получите гривну и вперед за долларом

да, отвязан, но типа ж не сильно скачет

в остальном в деталях - банк, так понимаю, не переведет без залога, отже сначала вы лишаетесь собственности а потом ждете деньги, и вот тут могут быть нюансы
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:
  kingkongovets написав:
а ще там є гермозатвори)

Ну, хоть к ядерке мы подготовлены )
гермозатвори слугують якраз для того щоб при необхідності ізолювати окремі ділянки
до речі дехто стверджує, що дістався зранку з Теремків до Либідської за 19 хвилин
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:00

3й рік працюю віддалено, не зрозуміло для чого квартира в Києві.[/quote]
Для того щоб з неї інколи виходити в люди? Нє?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05

  mazurkevych написав:Шановне експертне КРЖН панство, що думаєте на рахунок цієї статті в Е-правді:

https://www.epravda.com.ua/publications ... 11/707461/

Таки доб’ють «зелені» останній цвях в домовину інвестування в новобудови, чи тільки приміряються поки?

Новобудови і так дихають на ладан - що добивати?)
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  cohan написав:банк, так понимаю, не переведет без залога, отже сначала вы лишаетесь собственности а потом ждете деньги, и вот тут могут быть нюансы
Вот это немного вызывает беспокойство.
Proofy
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