Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа. Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
кажуть шо вчора по пустим дорогам з Теремків до Либідської на ГТ займало 32 хвилини, а сьогодні в піковий час 40-45 що стосується струмків у метро, то вони там були завжди і на станціях і в тунелях, в деяких перегонах поїзда тому й так повільно проїзджали що на коліях стояла вода
Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа. Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
Чому не пустити ще один маршрут (напр. М3) автобусів-шатлів до Дружби Народів?
Ніякої аварії в метрополітені не відбулось. Для убезпечення людей та запобіганню її виникнення було прийнято рішення про зупинку руху.
Дана ділянка метрополітену знаходилась під контролем спеціалістів, було майже зупинено винесення ґрунту в тунель, але на жаль деформації досягли критичних значень.
Проблема ситуації полягає у незапланованості ремонту. Але ремонт в любому випадку був би у тому вигляді який є зараз - рух поїздів було б зупинено.
Жодних будівель на проблемному учаснику немає. По Оушен Плазі про яку всі пишуть - там тунелі вже набагато глибше, оскільки ближче до Либідської, яка вважається станцією глибокого закладання. Аварійна ділянка ж знаходяться ближче до станції Деміївська.
Розглядається та тестуються варіант човникового руху по ділянці Деміївська/Васильківська до Теремків, це має трохи розвантажити наземний рух транспорту.