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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11467114681146911470
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:57

kingkongovets

Там вообще никаких аварий не было! Там строят секретную военную базу! Инфа 100% 😂😂😂
Andrey2512
 
Повідомлень: 634
З нами з: 04.04.22
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