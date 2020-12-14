kingkongovets
Там вообще никаких аварий не было! Там строят секретную военную базу! Инфа 100% 😂😂😂
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 22:57
kingkongovets
Там вообще никаких аварий не было! Там строят секретную военную базу! Инфа 100% 😂😂😂
Додано: Пон 11 гру, 2023 23:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
татишо
Додано: Пон 11 гру, 2023 23:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та просто будують закриту пересадочну станцію на лінію львівського метро.
Додано: Вів 12 гру, 2023 00:20
Яка ж Голосуха нещаслива: 1 зупинка від Либідської, але ж щоб її подолати...
Додано: Вів 12 гру, 2023 00:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
бо лох - це доля
Додано: Вів 12 гру, 2023 00:42
Додано: Вів 12 гру, 2023 00:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?
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