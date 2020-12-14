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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11468114691147011471>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:57

kingkongovets

Там вообще никаких аварий не было! Там строят секретную военную базу! Инфа 100% 😂😂😂
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:kingkongovets

Там вообще никаких аварий не было! Там строят секретную военную базу! Инфа 100%
татишо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:kingkongovets

Там вообще никаких аварий не было! Там строят секретную военную базу! Инфа 100%
Та просто будують закриту пересадочну станцію на лінію львівського метро.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:20

  stm написав:
  kingkongovets написав:самим вузьким місцем очікувано став вхід на станцію Либідська

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/NUqDAC ... tid=PkCAf5

Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа.
Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.

Яка ж Голосуха нещаслива: 1 зупинка від Либідської, але ж щоб її подолати...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Яка ж Голосуха нещаслива: 1 зупинка від Либідської, але ж щоб її подолати...


бо лох - це доля
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:42

  Олежан написав:Я ВСПОМНИЛ 90-Е КОГДА С ЛЫБЕДСКОЙ ПОЕХАЛ В ГОСТИ НА ТЕРЕМКИ.
Я ТОГДА ПОДУМА - БОЖЕ КАКАЯ ЭТО ЖОПА
Тоже были мысли такие, ездил троллейбусом до КиберЦентра. Метро разруливает ситуацию.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 09:10

  Proofy написав:Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?

Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:25

  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?

Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
На Харьковском. Свитло.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:20

  Proofy написав:
  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?

Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
На Харьковском. Свитло.

Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)
cherchiltank
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