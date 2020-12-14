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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 22:57
kingkongovets
Там вообще никаких аварий не было! Там строят секретную военную базу! Инфа 100% 😂😂😂
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Andrey2512
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Додано: Пон 11 гру, 2023 23:47
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 гру, 2023 23:59
Та просто будують закриту пересадочну станцію на лінію львівського метро.
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Faceless
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Додано: Вів 12 гру, 2023 00:20
stm написав:
Подруга живёт в КМ за Теремками. Вердикт: ранее 50-60 минут до Лукьяновки, сейчас 2 часа.
Меня напрягает, что ручьи по Олимпийской пошли. Если это Лыбедь где-то протекает, всю синюю ветку закроют через время.
Яка ж Голосуха нещаслива: 1 зупинка від Либідської, але ж щоб її подолати...
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airmax78
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Додано: Вів 12 гру, 2023 00:25
airmax78 написав:Яка ж Голосуха нещаслива: 1 зупинка від Либідської, але ж щоб її подолати...
бо лох - це доля
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kingkongovets
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Додано: Вів 12 гру, 2023 00:42
Олежан написав:
Я ВСПОМНИЛ 90-Е КОГДА С ЛЫБЕДСКОЙ ПОЕХАЛ В ГОСТИ НА ТЕРЕМКИ.
Я ТОГДА ПОДУМА - БОЖЕ КАКАЯ ЭТО ЖОПА
Тоже были мысли такие, ездил троллейбусом до КиберЦентра. Метро разруливает ситуацию.
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Proofy
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Додано: Вів 12 гру, 2023 00:45
Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?
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Proofy
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Додано: Вів 12 гру, 2023 09:10
Proofy написав:
Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?
Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
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cherchiltank
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Додано: Вів 12 гру, 2023 12:25
cherchiltank написав: Proofy написав:
Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?
Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
На Харьковском. Свитло.
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Proofy
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:20
Proofy написав: cherchiltank написав: Proofy написав:
Выбыл из темы, что сейчас за ситуация с ценами, в гору немного пошли? Вон Варшавский сданный от застройщика от 1250 метр, так там метро неизвестно когда будет. Я так понимаю возле близлежащего метро от 1300 стартуют?
Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
На Харьковском. Свитло.
Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)
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cherchiltank
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