Дорогувато але під здачу норм варіант
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:29
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:53
Немає жодного сенсу.
Невідомо, який буде курс гривни через місяць, через півроку.
Західна допомога скоротиться - і буде вай-вай!
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кому интересно, посмотрите историка блогера Степанец, очень интересный выпуск сделал про метро
Как вывод, история знает такие случаи с водой и решить их ремонтом не удалось.
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
В случае киева, думаю строить уже ничего не будут
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|