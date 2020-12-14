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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11468114691147011471
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:29

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)

І що?
Нарот схаває і не подавиться.
І не отримає поноса чи алергії.
Питання в ціні м2.

Дорогувато але під здачу норм варіант
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:53

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)

І що?
Нарот схаває і не подавиться.
І не отримає поноса чи алергії.
Питання в ціні м2.

Дорогувато але під здачу норм варіант

Немає жодного сенсу.
Невідомо, який буде курс гривни через місяць, через півроку.
Західна допомога скоротиться - і буде вай-вай!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кому интересно, посмотрите историка блогера Степанец, очень интересный выпуск сделал про метро
Как вывод, история знает такие случаи с водой и решить их ремонтом не удалось.
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
В случае киева, думаю строить уже ничего не будут
Олежан
 
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  #<1 ... 11468114691147011471
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