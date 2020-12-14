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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11469114701147111472>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:29

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)

І що?
Нарот схаває і не подавиться.
І не отримає поноса чи алергії.
Питання в ціні м2.

Дорогувато але під здачу норм варіант
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:53

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)

І що?
Нарот схаває і не подавиться.
І не отримає поноса чи алергії.
Питання в ціні м2.

Дорогувато але під здачу норм варіант

Немає жодного сенсу.
Невідомо, який буде курс гривни через місяць, через півроку.
Західна допомога скоротиться - і буде вай-вай!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кому интересно, посмотрите историка блогера Степанец, очень интересный выпуск сделал про метро
Как вывод, история знает такие случаи с водой и решить их ремонтом не удалось.
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
В случае киева, думаю строить уже ничего не будут
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:21

  cherchiltank написав:
  Proofy написав:
  cherchiltank написав:Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
На Харьковском. Свитло.

Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)
много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
Забыл название ЖК за теремками к окружной идти, была там цена 25 грн за метр, это 900 где то в баксе, сейчас если прикинуть по курсу, то там цена к полторы приближается. Выходит такая математика.
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 12 гру, 2023 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Proofy написав:много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
а як щодо близькісті з десятирядною трасою та цементним заводом?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:26

  kingkongovets написав:
Proofy написав:много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
а як щодо близькісті з десятирядною трасою та цементним заводом?
Если окна не на трассу то жить можно нормально. Ну и завод не под боком же.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что там кстати с абрикосовым? Уни в этом хотел, или в Медовом
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Біля ЖК "Комфорт-Таун" завод ФанПлит.
Викиди формальдегіда в повітря.
Завищена концентрація, інколи.
Мешканці ЖК вирішили закрити завод!
Не знаю, чим закінчилась історія.
Проте некуй будувати житло в промзонах!

закон 5655 в помощь застройщикам

  Frant написав:Проте некуй будувати житло в промзонах!

Надо осваивать новые территории, а что делать
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
Не позавидуешь Теремкам, после метро привыкать к маршруткам.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:36

  Proofy написав:
  Frant написав:Біля ЖК "Комфорт-Таун" завод ФанПлит.
Викиди формальдегіда в повітря.
Завищена концентрація, інколи.
Мешканці ЖК вирішили закрити завод!
Не знаю, чим закінчилась історія.
Проте некуй будувати житло в промзонах!

закон 5655 в помощь застройщикам

  Frant написав:Проте некуй будувати житло в промзонах!

Надо осваивать новые территории, а что делать

такими темпами укро-їліта скоро буде освоювати лісоповали в Сибіру.
Там їм саме місце, як на мою думку. Жадібні дебіли, які вміють лише красти і дерибанити.

Зовсім необов,язково забудовувати промзони і влаштовувати транспортний колапс. :cry:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 гру, 2023 14:42, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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