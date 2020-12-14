|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:29
Frant написав: cherchiltank написав:
Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)
І що?
Нарот схаває і не подавиться.
І не отримає поноса чи алергії.
Питання в ціні м2.
Дорогувато але під здачу норм варіант
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:53
cherchiltank написав: Frant написав: cherchiltank написав:
Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)
І що?
Нарот схаває і не подавиться.
І не отримає поноса чи алергії.
Питання в ціні м2.
Дорогувато але під здачу норм варіант
Немає жодного сенсу.
Невідомо, який буде курс гривни через місяць, через півроку.
Західна допомога скоротиться - і буде вай-вай!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23595
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:55
кому интересно, посмотрите историка блогера Степанец, очень интересный выпуск сделал про метро
Как вывод, история знает такие случаи с водой и решить их ремонтом не удалось.
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
В случае киева, думаю строить уже ничего не будут
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1058
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:21
cherchiltank написав: Proofy написав: cherchiltank написав:
Там метро не буде ще років 20)
А які є новобудови біля метро взагалі?
На Харьковском. Свитло.
Світлопарк? Дійсно 15 хвилин пішки до Видубичів але райончик специфічний як і дорога звідти до метро)
много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
Забыл название ЖК за теремками к окружной идти, была там цена 25 грн за метр, это 900 где то в баксе, сейчас если прикинуть по курсу, то там цена к полторы приближается. Выходит такая математика.
Востаннє редагувалось Proofy
в Вів 12 гру, 2023 14:25, всього редагувалось 2 разів.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:25
Proofy написав:много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
а як щодо близькісті з десятирядною трасою та цементним заводом?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10846
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:26
kingkongovets написав:
Proofy написав:много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
а як щодо близькісті з десятирядною трасою та цементним заводом?
Если окна не на трассу то жить можно нормально. Ну и завод не под боком же.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:31
Что там кстати с абрикосовым? Уни в этом хотел, или в Медовом
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:32
Frant написав:
Біля ЖК "Комфорт-Таун" завод ФанПлит.
Викиди формальдегіда в повітря.
Завищена концентрація, інколи.
Мешканці ЖК вирішили закрити завод!
Не знаю, чим закінчилась історія.
Проте некуй будувати житло в промзонах!
закон 5655 в помощь застройщикам
Frant написав:
Проте некуй будувати житло в промзонах!
Надо осваивать новые территории, а что делать
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:36
Олежан написав:
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
Не позавидуешь Теремкам, после метро привыкать к маршруткам.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:36
Proofy написав: Frant написав:
Біля ЖК "Комфорт-Таун" завод ФанПлит.
Викиди формальдегіда в повітря.
Завищена концентрація, інколи.
Мешканці ЖК вирішили закрити завод!
Не знаю, чим закінчилась історія.
Проте некуй будувати житло в промзонах!
закон 5655 в помощь застройщикам
Frant написав:
Проте некуй будувати житло в промзонах!
Надо осваивать новые территории, а что делать
такими темпами укро-їліта скоро буде освоювати лісоповали в Сибіру.
Там їм саме місце, як на мою думку. Жадібні дебіли, які вміють лише красти і дерибанити.
Зовсім необов,язково забудовувати промзони і влаштовувати транспортний колапс.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 12 гру, 2023 14:42, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23595
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Google [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24367
|16364553
|
Вів 12 гру, 2023 13:19
Frant
|
|1346
|5382566
|
|
|3
|15031
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|