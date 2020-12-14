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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:38
Proofy написав: kingkongovets написав:
Proofy написав:много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
а як щодо близькісті з десятирядною трасою та цементним заводом?
Если окна не на трассу то жить можно нормально. Ну и завод не под боком же.
не під боком, точно?)
ви там взагалі були?
мешканці ПОХу кожного року, як починається температурна інверсія і місто накриває смог, починають бідкатись, протестувати і шукати винних в тому що їм нема чим дихати, хоча рішення оселитися біля сміттєспалювального завода та очисних споруд приймали вони самі
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Додано: Вів 12 гру, 2023 14:42
Frant написав:
Немає жодного сенсу.
Невідомо, який буде курс гривни через місяць, через півроку.
Сенсу может и нет, а аренда растет понемногу. 5 штук в год можно поднимать.
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Proofy
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Додано: Вів 12 гру, 2023 14:58
Олежан написав:
кому интересно, посмотрите историка блогера Степанец, очень интересный выпуск сделал про метро
Как вывод, история знает такие случаи с водой и решить их ремонтом не удалось.
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
В случае киева, думаю строить уже ничего не будут
Можуть вивести естакаду через Либідь і колію.
Або закопатися ще глибше.
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flyman
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Додано: Вів 12 гру, 2023 15:01
Proofy написав: Олежан написав:
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
Не позавидуешь Теремкам, после метро привыкать к маршруткам.
Оранж заграв новими фарбами
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:37
Новые технологии решат проблему
Писали , что можно залить жидким стеклом
Надо только много грошенят
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:41
flyman написав:
Можуть вивести естакаду через Либідь і колію.
Або закопатися ще глибше.
Флай, ти точно не є інженером-будівельником.
Рівень твоєї освіти - це вирощування опеньок і типу на підтанцовках в Ай-ті.
Навіщо ти пишеш про те, в чому ні бум-бум?
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 12 гру, 2023 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:43
kingkongovets написав:
під боком, точно?)
ви там взагалі були?
мешканці ПОХу кожного року, як починається температурна інверсія і місто накриває смог, починають бідкатись, протестувати і шукати винних в тому що їм нема чим дихати, хоча рішення оселитися біля сміттєспалювального завода та очисних споруд приймали вони самі
Смог?! Абсолютно не проблема, я сегодня стала обладателем премии Шнобеля, Киевстар+Домашний интернет без двойной сим карты Украины ))))) пока соседи + проссекко исправили этот завтык, но, я не ожидала что развернуть старый бэкап так сложно для компании такого масштаба)))
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