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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11470114711147211473>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Proofy написав:
  kingkongovets написав:
Proofy написав:много где есть своя специфика. Зато там внутренне он хорошо обустроен. Для меня например близость к метро важнее, чем удаленность ЖК с лучшей инфраструкурой.
а як щодо близькісті з десятирядною трасою та цементним заводом?
Если окна не на трассу то жить можно нормально. Ну и завод не под боком же.
не під боком, точно?)
ви там взагалі були?

мешканці ПОХу кожного року, як починається температурна інверсія і місто накриває смог, починають бідкатись, протестувати і шукати винних в тому що їм нема чим дихати, хоча рішення оселитися біля сміттєспалювального завода та очисних споруд приймали вони самі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Немає жодного сенсу.
Невідомо, який буде курс гривни через місяць, через півроку.
Сенсу может и нет, а аренда растет понемногу. 5 штук в год можно поднимать.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:58

  Олежан написав:кому интересно, посмотрите историка блогера Степанец, очень интересный выпуск сделал про метро
Как вывод, история знает такие случаи с водой и решить их ремонтом не удалось.
Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
В случае киева, думаю строить уже ничего не будут

Можуть вивести естакаду через Либідь і колію.
Або закопатися ще глибше.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:01

  Proofy написав:
  Олежан написав:Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
Не позавидуешь Теремкам, после метро привыкать к маршруткам.

Оранж заграв новими фарбами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:37

Новые технологии решат проблему
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Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:43

  kingkongovets написав: під боком, точно?)
ви там взагалі були?

мешканці ПОХу кожного року, як починається температурна інверсія і місто накриває смог, починають бідкатись, протестувати і шукати винних в тому що їм нема чим дихати, хоча рішення оселитися біля сміттєспалювального завода та очисних споруд приймали вони самі

Смог?! Абсолютно не проблема, я сегодня стала обладателем премии Шнобеля, Киевстар+Домашний интернет без двойной сим карты Украины ))))) пока соседи + проссекко исправили этот завтык, но, я не ожидала что развернуть старый бэкап так сложно для компании такого масштаба)))
ПС: до слёз, Лайф интернет часть работает через Киевстар )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:32

  stm написав:
  kingkongovets написав: під боком, точно?)
ви там взагалі були?

мешканці ПОХу кожного року, як починається температурна інверсія і місто накриває смог, починають бідкатись, протестувати і шукати винних в тому що їм нема чим дихати, хоча рішення оселитися біля сміттєспалювального завода та очисних споруд приймали вони самі

Смог?! Абсолютно не проблема, я сегодня стала обладателем премии Шнобеля, Киевстар+Домашний интернет без двойной сим карты Украины ))))) пока соседи + проссекко исправили этот завтык, но, я не ожидала что развернуть старый бэкап так сложно для компании такого масштаба)))
ПС: до слёз, Лайф интернет часть работает через Киевстар )))


Очень непросто.
И судя по всему в Киевстаре не были внедрены best practice по отказоустойчивости.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  stm написав:не ожидала что развернуть старый бэкап так сложно для компании такого масштаба)))

В мене є теорія що бекап Київстара зберігався в інституті Кібернетики на Теремках і поки метро не полагодять бекап нема на чому везти :)))
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:58

  Voistov написав:И судя по всему в Киевстаре не были внедрены best practice по отказоустойчивости.


не, отказоустойчивость это когда у тебя падает Х серваков, но перформанс всё ещё в пределах допустимого. В худшем случае можно отрезать часть трафика и перформанс выростёт.

имхо, в данном случае был получен доступ к большому числу корневых серваков/маршрутизаторов и все данные на них удалены.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вроде лайф проводил расследование по взлому и оказалось, купили кого-то с кодами доступа.
в киевстар - то же самое. кого-то купили вот вся атака
beee
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