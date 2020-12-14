Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:И судя по всему в Киевстаре не были внедрены best practice по отказоустойчивости.
не, отказоустойчивость это когда у тебя падает Х серваков, но перформанс всё ещё в пределах допустимого. В худшем случае можно отрезать часть трафика и перформанс выростёт.
имхо, в данном случае был получен доступ к большому числу корневых серваков/маршрутизаторов и все данные на них удалены.
Вы ошибаетесь. И смешали в кучу разные вещи.
Просто стоит прочитать и повторить слух определение термина: Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей[1].
мерами городов должны быть технари. любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт". вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт. а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания