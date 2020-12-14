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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11471114721147311474>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:07

  baraka написав:
  Voistov написав:И судя по всему в Киевстаре не были внедрены best practice по отказоустойчивости.


не, отказоустойчивость это когда у тебя падает Х серваков, но перформанс всё ещё в пределах допустимого. В худшем случае можно отрезать часть трафика и перформанс выростёт.

имхо, в данном случае был получен доступ к большому числу корневых серваков/маршрутизаторов и все данные на них удалены.


Вы ошибаетесь. И смешали в кучу разные вещи.

Просто стоит прочитать и повторить слух определение термина:
Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%82%D1%8C

А видение «часть серверов упало» это примитивизация.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт".
вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт.
а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:55

  beee написав:мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт".
вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт.
а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания

Та заморозить грунт вокруг тоннеля, делов то. Електричество с СЕС Ахметки добывать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

щодо метро:
Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли.
https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:24

  foxluck написав:
  stm написав:не ожидала что развернуть старый бэкап так сложно для компании такого масштаба)))

В мене є теорія що бекап Київстара зберігався в інституті Кібернетики на Теремках і поки метро не полагодять бекап нема на чому везти :)))

Да, с Теремков ни метро не ездит, ни такси не вызвать...)))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:40

  Voistov написав:Просто стоит прочитать и повторить слух определение термина:
Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%82%D1%8C

А видение «часть серверов упало» это примитивизация.


я тоже видел эту ссылку. Теперь вы читайте вслух: киевстар же сейчас лежит, не потому что отказала какая-то часть системы. А потому что ключевая часть системы взломана и данные потёрты.

то есть причине не в отказе а во взломе
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:52

  baraka написав:
  Voistov написав:Просто стоит прочитать и повторить слух определение термина:
Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%82%D1%8C

А видение «часть серверов упало» это примитивизация.


я тоже видел эту ссылку. Теперь вы читайте вслух: киевстар же сейчас лежит, не потому что отказала какая-то часть системы. А потому что ключевая часть системы взломана и данные потёрты.

то есть причине не в отказе а во взломе


Можете считать как вам угодно.
Но в IT принято считать по другому.
И на пальцах с 1917 года объяснять это сложно.

P.S. Ты тут читаешь не одну или две книги по SRE, видеокурсы и тд, рассматриваешь вариант свичнуться в эту область. Тебя интервьюируют на позицию SRE, но не проходишь потому, что мало скилов в программировании. А тебе рассказывают «свое видение мира»
Это вводит даже в ступор на некоторое время.
Востаннє редагувалось Voistov в Вів 12 гру, 2023 23:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:55

  Voistov написав:Можете считать как вам угодно.
Но в IT принято считать по другому.
И на пальцах с 1917 года объяснять это сложно.


вы не того пытаетесь учить что принято и не принято в IT :)

если бы была причина в отказоустойчивости на каком-то из уровней - подняли бы быренько новое оборудование и вы бы даже этого не заметили.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:А потому что ключевая часть системы взломана и данные потёрты.
в нормальных конторах где то лежит бекап, который по мановению руки превращается... честно говоря, не понимаю, что там происходит.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:59

  baraka написав:
  Voistov написав:Можете считать как вам угодно.
Но в IT принято считать по другому.
И на пальцах с 1917 года объяснять это сложно.


вы не того пытаетесь учить что принято и не принято в IT :)

если бы была причина в отказоустойчивости на каком-то из уровней - подняли бы быренько новое оборудование и вы бы даже этого не заметили.


Ой, а не того, это кого?
Voistov
 
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