Додано: Вів 12 гру, 2023 22:05

щодо метро:Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильмпо мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли.