Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Voistov написав:И судя по всему в Киевстаре не были внедрены best practice по отказоустойчивости.
не, отказоустойчивость это когда у тебя падает Х серваков, но перформанс всё ещё в пределах допустимого. В худшем случае можно отрезать часть трафика и перформанс выростёт.
имхо, в данном случае был получен доступ к большому числу корневых серваков/маршрутизаторов и все данные на них удалены.
Вы ошибаетесь. И смешали в кучу разные вещи.
Просто стоит прочитать и повторить слух определение термина: Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей[1].
мерами городов должны быть технари. любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт". вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт. а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания
beee написав:мерами городов должны быть технари. любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт". вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт. а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания
Та заморозить грунт вокруг тоннеля, делов то. Електричество с СЕС Ахметки добывать.
щодо метро: Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли. https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087
Voistov написав:Просто стоит прочитать и повторить слух определение термина: Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей[1].
Voistov написав:Просто стоит прочитать и повторить слух определение термина: Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одной или нескольких её составных частей[1].
А видение «часть серверов упало» это примитивизация.
я тоже видел эту ссылку. Теперь вы читайте вслух: киевстар же сейчас лежит, не потому что отказала какая-то часть системы. А потому что ключевая часть системы взломана и данные потёрты.
то есть причине не в отказе а во взломе
Можете считать как вам угодно. Но в IT принято считать по другому. И на пальцах с 1917 года объяснять это сложно.
P.S. Ты тут читаешь не одну или две книги по SRE, видеокурсы и тд, рассматриваешь вариант свичнуться в эту область. Тебя интервьюируют на позицию SRE, но не проходишь потому, что мало скилов в программировании. А тебе рассказывают «свое видение мира» Это вводит даже в ступор на некоторое время.
Востаннє редагувалось Voistov в Вів 12 гру, 2023 23:58, всього редагувалось 3 разів.