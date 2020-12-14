Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 00:04
Voistov написав: baraka написав:
вы не того пытаетесь учить что принято и не принято в IT
если бы была причина в отказоустойчивости на каком-то из уровней - подняли бы быренько новое оборудование и вы бы даже этого не заметили.
Ой, а не того, это кого?
оно вам не надо, аргументов же теперь касаемо спора нет ?
вот вам список NFR, которые должны учитываться при проектировании систем
https://www.perforce.com/blog/alm/what- ... s-examples
возможно, вы пытаетесь сказать, что нарушено Reliability and Availability, но нет, нарушено Security
baraka
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:06
Proofy написав: baraka написав:
А потому что ключевая часть системы взломана и данные потёрты.
в нормальных конторах где то лежит бекап, который по мановению руки превращается... честно говоря, не понимаю, что там происходит.
Это если он есть, нормально все учтено и описано.
А это даже в монстрах не всегда идеальная ситуация.
Voistov
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:09
baraka написав: Voistov написав: baraka написав:
вы не того пытаетесь учить что принято и не принято в IT
если бы была причина в отказоустойчивости на каком-то из уровней - подняли бы быренько новое оборудование и вы бы даже этого не заметили.
Ой, а не того, это кого?
оно вам не надо, аргументов же теперь касаемо спора нет ?
вот вам список NFR, которые должны учитываться при проектировании систем
https://www.perforce.com/blog/alm/what- ... s-examples
возможно, вы пытаетесь сказать, что нарушено Reliability and Availability, но нет, нарушено Security
Выглядит так что вы пытались на гуглить и нагуглили мне то, что относится к Software Development.
Это вообще не «про это»
Вы не профессионал в этой теме. Это видно.
Востаннє редагувалось
Voistov
в Сер 13 гру, 2023 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Voistov
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:12
Сорока на хвосте принесла, слухи сплетни, что только шесть часов ушло на то, чтобы понять что произошло.
Пессимисты говорят что это вообще может занять хрен сколько времени. Вплоть несколько недель. Оптимисты (и Киевстар) сказали что уже завтра начнут поднимать сервисы.
Voistov
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:19
Voistov написав:
Выглядит так что вы пытались на гуглить и нагугли мне то, что относится к Software Development.
Это вообще не «про это»
Вы не профессионал в этой теме. Это видно.
а теперь как есть на самом деле: учил, сдал экзамен (состоящий из 3-х больших частей), получил сертификат. По NFR была бооольшая секция.
и выглядит это так, что джун пытается учить архитектора
baraka
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:26
baraka написав: Voistov написав:
Выглядит так что вы пытались на гуглить и нагугли мне то, что относится к Software Development.
Это вообще не «про это»
Вы не профессионал в этой теме. Это видно.
а теперь как есть на самом деле: учил, сдал экзамен (состоящий из 3-х больших частей), получил сертификат. По NFR была бооольшая секция.
и выглядит это так, что джун пытается учить архитектора
Какой сертификат?
NFR это не функциональные требования в ТЗ для разрабатываемого продукта, программного обеспечения.
Каким боком это относится к инфраструктурным вещам?
Что вы несете?
P.S. Архитектора? Ну ну.
Voistov
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