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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11471114721147311474
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:04

  Voistov написав:
  baraka написав:
вы не того пытаетесь учить что принято и не принято в IT :)

если бы была причина в отказоустойчивости на каком-то из уровней - подняли бы быренько новое оборудование и вы бы даже этого не заметили.


Ой, а не того, это кого?


оно вам не надо, аргументов же теперь касаемо спора нет ? :)

вот вам список NFR, которые должны учитываться при проектировании систем
https://www.perforce.com/blog/alm/what- ... s-examples

возможно, вы пытаетесь сказать, что нарушено Reliability and Availability, но нет, нарушено Security
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:06

  Proofy написав:
  baraka написав:А потому что ключевая часть системы взломана и данные потёрты.
в нормальных конторах где то лежит бекап, который по мановению руки превращается... честно говоря, не понимаю, что там происходит.


Это если он есть, нормально все учтено и описано.
А это даже в монстрах не всегда идеальная ситуация.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:09

  baraka написав:
  Voistov написав:
  baraka написав:
вы не того пытаетесь учить что принято и не принято в IT :)

если бы была причина в отказоустойчивости на каком-то из уровней - подняли бы быренько новое оборудование и вы бы даже этого не заметили.


Ой, а не того, это кого?


оно вам не надо, аргументов же теперь касаемо спора нет ? :)

вот вам список NFR, которые должны учитываться при проектировании систем
https://www.perforce.com/blog/alm/what- ... s-examples

возможно, вы пытаетесь сказать, что нарушено Reliability and Availability, но нет, нарушено Security


Выглядит так что вы пытались на гуглить и нагуглили мне то, что относится к Software Development.
Это вообще не «про это»
Вы не профессионал в этой теме. Это видно.
Востаннє редагувалось Voistov в Сер 13 гру, 2023 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сорока на хвосте принесла, слухи сплетни, что только шесть часов ушло на то, чтобы понять что произошло.
Пессимисты говорят что это вообще может занять хрен сколько времени. Вплоть несколько недель.
Оптимисты (и Киевстар) сказали что уже завтра начнут поднимать сервисы.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:19

  Voistov написав:Выглядит так что вы пытались на гуглить и нагугли мне то, что относится к Software Development.
Это вообще не «про это»
Вы не профессионал в этой теме. Это видно.


а теперь как есть на самом деле: учил, сдал экзамен (состоящий из 3-х больших частей), получил сертификат. По NFR была бооольшая секция.

и выглядит это так, что джун пытается учить архитектора
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:26

  baraka написав:
  Voistov написав:Выглядит так что вы пытались на гуглить и нагугли мне то, что относится к Software Development.
Это вообще не «про это»
Вы не профессионал в этой теме. Это видно.


а теперь как есть на самом деле: учил, сдал экзамен (состоящий из 3-х больших частей), получил сертификат. По NFR была бооольшая секция.

и выглядит это так, что джун пытается учить архитектора


Какой сертификат?
NFR это не функциональные требования в ТЗ для разрабатываемого продукта, программного обеспечения.
Каким боком это относится к инфраструктурным вещам?
Что вы несете?

P.S. Архитектора? Ну ну.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:43

  Voistov написав:Сорока на хвосте принесла, слухи сплетни, что только шесть часов ушло на то, чтобы понять что произошло.
Пессимисты говорят что это вообще может занять хрен сколько времени. Вплоть несколько недель.
Оптимисты (и Киевстар) сказали что уже завтра начнут поднимать сервисы.

И что произошло? Помимо не внедрённых практик :) опять petya вирус запустили? Складывалось-то не всё сразу :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 01:01

  stm написав:
  Voistov написав:Сорока на хвосте принесла, слухи сплетни, что только шесть часов ушло на то, чтобы понять что произошло.
Пессимисты говорят что это вообще может занять хрен сколько времени. Вплоть несколько недель.
Оптимисты (и Киевстар) сказали что уже завтра начнут поднимать сервисы.

И что произошло? Помимо не внедрённых практик :) опять petya вирус запустили? Складывалось-то не всё сразу :)


Да что что, пробили сеть и внедрились в программные комплексы, может даже в сетевую инфраструктуру.
Очевидно это было сделано не вчера и не на прошлой неделе.
Скорее всего ВСЯ база пользователей с историей утекла в Москву.
Наши несколько дней назад положили и потерли данные их налоговой.
Может поэтому решили не сидеть тихо дальше, а положить все.
Теперь надо искать бекдоры в софте.
Без этого непонятно насколько откатываться.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:00

  Voistov написав:Теперь надо искать бекдоры в софте.
Без этого непонятно насколько откатываться.

Без этого откатываться к границам 91 года ))) простите за чёрный юмор )
stm
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