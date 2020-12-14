Додано: Сер 13 гру, 2023 01:01

stm написав: Voistov написав: Сорока на хвосте принесла, слухи сплетни, что только шесть часов ушло на то, чтобы понять что произошло.

Пессимисты говорят что это вообще может занять хрен сколько времени. Вплоть несколько недель.

Оптимисты (и Киевстар) сказали что уже завтра начнут поднимать сервисы. Сорока на хвосте принесла, слухи сплетни, что только шесть часов ушло на то, чтобы понять что произошло.Пессимисты говорят что это вообще может занять хрен сколько времени. Вплоть несколько недель.Оптимисты (и Киевстар) сказали что уже завтра начнут поднимать сервисы.

И что произошло? Помимо не внедрённых практик опять petya вирус запустили? Складывалось-то не всё сразу И что произошло? Помимо не внедрённых практикопять petya вирус запустили? Складывалось-то не всё сразу

Да что что, пробили сеть и внедрились в программные комплексы, может даже в сетевую инфраструктуру.Очевидно это было сделано не вчера и не на прошлой неделе.Скорее всего ВСЯ база пользователей с историей утекла в Москву.Наши несколько дней назад положили и потерли данные их налоговой.Может поэтому решили не сидеть тихо дальше, а положить все.Теперь надо искать бекдоры в софте.Без этого непонятно насколько откатываться.