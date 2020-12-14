Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Наши несколько дней назад положили и потерли данные их налоговой.
Раз уж модерация спит, то спрошу - Вы серьезно верите, что наши, уничтожив такую их службу сидели бы и молчали 4 дня, а вспомнили только после киевстара???
Уверена, что наши еще много чего недоговаривают, а "вспомнили" про налоговую только для отвлечения внимания от киевстара, по которому не факт, что кацапы хакнули. Если кацапы использовали киевстар для координации шахедов, то зачем им отключать его?
Voistov написав:Наши несколько дней назад положили и потерли данные их налоговой.
Раз уж модерация спит, то спрошу - Вы серьезно верите, что наши, уничтожив такую их службу сидели бы и молчали 4 дня, а вспомнили только после киевстара???
Уверена, что наши еще много чего недоговаривают, а "вспомнили" про налоговую только для отвлечения внимания от киевстара, по которому не факт, что кацапы хакнули. Если кацапы использовали киевстар для координации шахедов, то зачем им отключать его?