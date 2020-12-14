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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11472114731147411475
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 10:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні запрацював «човниковий» рух між станціями «Теремки»-«Деміївська». Рух відбувається по двом коліям з інтервалом 13 та 17 хвилин, у залежності від напрямку руху поїзда.

Щодо роботи наземного транспорту:

Сьогодні розпочав рух ще один додатковий автобусний маршрут №60 між станціям «Либідська»-«Деміївська», цей маршрут курсує по умовному малому колу. Інтервал руху - 6 хвилин.

Загалом для перевезення пасажирів організовано три додаткові дублюючі маршрути, зокрема два автобусних та один тролейбусний. Також подовжено постійний маршрут №38 до станції метро «Либідська».

В загальній кількості задіяно 85 автобусів та 20 тролейбусів для перевезення пасажирів між станціям «Теремки» - «Либідська».

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 10:42

  striped написав:
  Voistov написав:Наши несколько дней назад положили и потерли данные их налоговой.


Раз уж модерация спит, то спрошу - Вы серьезно верите, что наши, уничтожив такую их службу сидели бы и молчали 4 дня, а вспомнили только после киевстара???

Уверена, что наши еще много чего недоговаривают, а "вспомнили" про налоговую только для отвлечения внимания от киевстара, по которому не факт, что кацапы хакнули. Если кацапы использовали киевстар для координации шахедов, то зачем им отключать его?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:15

  fler написав:
  striped написав:
  Voistov написав:Наши несколько дней назад положили и потерли данные их налоговой.


Раз уж модерация спит, то спрошу - Вы серьезно верите, что наши, уничтожив такую их службу сидели бы и молчали 4 дня, а вспомнили только после киевстара???

Уверена, что наши еще много чего недоговаривают, а "вспомнили" про налоговую только для отвлечения внимания от киевстара, по которому не факт, что кацапы хакнули. Если кацапы использовали киевстар для координации шахедов, то зачем им отключать его?

Идёт выемка документов.
Никакой атаки не было
beee
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:20

Між станціями метро "Теремки"-"Деміївська" з 13 грудня запрацює "човниковий" рух поїздів

На цій ділянці кожною із двох колій курсуватиме поїзд з інтервалом 13 хв та 17 хв, в залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру або "човником").
vitaliiangel
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