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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11470114711147211473>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:01

  Proofy написав:
  Олежан написав:Приходилось строить новую параллельную ветку. И "ремонт" переростал с 5-6 месяцев в 10 лет.
Не позавидуешь Теремкам, после метро привыкать к маршруткам.

Оранж заграв новими фарбами
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:37

Новые технологии решат проблему
Писали , что можно залить жидким стеклом
Надо только много грошенят
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:43

  kingkongovets написав: під боком, точно?)
ви там взагалі були?

мешканці ПОХу кожного року, як починається температурна інверсія і місто накриває смог, починають бідкатись, протестувати і шукати винних в тому що їм нема чим дихати, хоча рішення оселитися біля сміттєспалювального завода та очисних споруд приймали вони самі

Смог?! Абсолютно не проблема, я сегодня стала обладателем премии Шнобеля, Киевстар+Домашний интернет без двойной сим карты Украины ))))) пока соседи + проссекко исправили этот завтык, но, я не ожидала что развернуть старый бэкап так сложно для компании такого масштаба)))
ПС: до слёз, Лайф интернет часть работает через Киевстар )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт".
вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт.
а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:55

  beee написав:мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт".
вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт.
а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания

Та заморозить грунт вокруг тоннеля, делов то. Електричество с СЕС Ахметки добывать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 22:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

щодо метро:
Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли.
https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 10:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні запрацював «човниковий» рух між станціями «Теремки»-«Деміївська». Рух відбувається по двом коліям з інтервалом 13 та 17 хвилин, у залежності від напрямку руху поїзда.

Щодо роботи наземного транспорту:

Сьогодні розпочав рух ще один додатковий автобусний маршрут №60 між станціям «Либідська»-«Деміївська», цей маршрут курсує по умовному малому колу. Інтервал руху - 6 хвилин.

Загалом для перевезення пасажирів організовано три додаткові дублюючі маршрути, зокрема два автобусних та один тролейбусний. Також подовжено постійний маршрут №38 до станції метро «Либідська».

В загальній кількості задіяно 85 автобусів та 20 тролейбусів для перевезення пасажирів між станціям «Теремки» - «Либідська».

Подивіться цей допис у Facebook https://www.facebook.com/share/p/2mT3qm ... tid=PkCAf5
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:46

Наша миссия это комиссия
Про тяжких труд хозяев КРЖН и технологии обработки Лохов
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:51

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Наша миссия это комиссия
Про тяжких труд хозяев КРЖН и технологии обработки Лохов
сексуальне життя жаб та гадюк)
тепер вони між собою чубляться хто «чесний» ріелтор, а хто ні ггг

без закона та ліцензування цієї діяльності нічого не зміниться
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:01

  kingkongovets написав:
UA написав:Наша миссия это комиссия
Про тяжких труд хозяев КРЖН и технологии обработки Лохов
сексуальне життя жаб та гадюк)
тепер вони між собою чубляться хто «чесний» ріелтор, а хто ні ггг

без закона та ліцензування цієї діяльності нічого не зміниться

Риелторы это продукт лени и тупости населения.
Меня они вполне устраивают.
Благодаря риелторам, мои предложения значительно конкурентнее при продаже и аренде.
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