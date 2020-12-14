Оранж заграв новими фарбами
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 гру, 2023 15:01
Додано: Вів 12 гру, 2023 17:37
Новые технологии решат проблему
Писали , что можно залить жидким стеклом
Надо только много грошенят
Додано: Вів 12 гру, 2023 17:43
Смог?! Абсолютно не проблема, я сегодня стала обладателем премии Шнобеля, Киевстар+Домашний интернет без двойной сим карты Украины ))))) пока соседи + проссекко исправили этот завтык, но, я не ожидала что развернуть старый бэкап так сложно для компании такого масштаба)))
ПС: до слёз, Лайф интернет часть работает через Киевстар )))
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
мерами городов должны быть технари.
любой студент знает, что напряжения и деформации тоннелей мелкого заложения процесс с "односторонним движением". этот тоннель уже с большой вероятностью не восстановишь - легче новый вырыть. к этому приводит один старый закон термодинамики, выведенный исключительно в пост совке. называется "само пройдёт".
вода капает, виталик смотрит - а-а само пройдёт.
а было бы у него хотя бы несколько классов образования, он бы в голове (может быть) представлял нарастание напряжений, развитие деформаций в трубе, которая ещё и испытывает динамические колебания
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:55
Та заморозить грунт вокруг тоннеля, делов то. Електричество с СЕС Ахметки добывать.
Додано: Вів 12 гру, 2023 22:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
щодо метро:
Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм
Додано: Сер 13 гру, 2023 10:32
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сьогодні запрацював «човниковий» рух між станціями «Теремки»-«Деміївська». Рух відбувається по двом коліям з інтервалом 13 та 17 хвилин, у залежності від напрямку руху поїзда.
Щодо роботи наземного транспорту:
Сьогодні розпочав рух ще один додатковий автобусний маршрут №60 між станціям «Либідська»-«Деміївська», цей маршрут курсує по умовному малому колу. Інтервал руху - 6 хвилин.
Загалом для перевезення пасажирів організовано три додаткові дублюючі маршрути, зокрема два автобусних та один тролейбусний. Також подовжено постійний маршрут №38 до станції метро «Либідська».
В загальній кількості задіяно 85 автобусів та 20 тролейбусів для перевезення пасажирів між станціям «Теремки» - «Либідська».
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Додано: Сер 13 гру, 2023 11:46
Наша миссия это комиссия
Про тяжких труд хозяев КРЖН и технологии обработки Лохов
Додано: Сер 13 гру, 2023 12:51
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
сексуальне життя жаб та гадюк)
тепер вони між собою чубляться хто «чесний» ріелтор, а хто ні ггг
без закона та ліцензування цієї діяльності нічого не зміниться
Додано: Сер 13 гру, 2023 13:01
Риелторы это продукт лени и тупости населения.
Меня они вполне устраивают.
Благодаря риелторам, мои предложения значительно конкурентнее при продаже и аренде.
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