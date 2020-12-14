Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Риелторы это продукт лени и тупости населения. Меня они вполне устраивают. Благодаря риелторам, мои предложения значительно конкурентнее при продаже и аренде.
айтішні маркетологи кажуть що лінь та тупість споживачів - головний фундамент їхньої діяльністі
в мене цієї осені був момент, коли в експозиції було одночасно 8 обʼєктів і незважаючи на галочки та попередження буквами посередникам не турбувати з 100 дзвінків десь 98 були від рилів, які вже почали тупо маскуватись під орендарів аби лише потрапити на перегляди і довелось задавати наводящі питання і витрачати додатковий час щоб це визначити
flyman написав:щодо метро: Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли. https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087
я как раз про это написал раньше. теремки осталось без метро на всегда
скорее на троещину откроют метро чем новый тунель вырыют на теремки
flyman написав:щодо метро: Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли. https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087
я как раз про это написал раньше. теремки осталось без метро на всегда
скорее на троещину откроют метро чем новый тунель вырыют на теремки
flyman написав:щодо метро: Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли. https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087
я как раз про это написал раньше. теремки осталось без метро на всегда
скорее на троещину откроют метро чем новый тунель вырыют на теремки
Відразу видно спеціалістів
Ця публіка на найвищі керівні посади держави теж обирає подібніх "спеціалістів". Не інженерів, не математиків, не фізиків, не хіміків, а клоунів, акторів, шоферів. весільних фотографів, корабельних сосен, юристів-філософів-філологів, які до війни взагалі не готувались, а під час війни активно будують дороги, стадіони і кладуть плитку. Потім публіка дивується, чому ситуація така погана???