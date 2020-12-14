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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11470114711147211473
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавский плюс - температура подачи 59 град. Дома очень тёплые. Тепло даже в МОПах. Газоблок, в отличие от севена или модной пустотелой холоднючей керамики, вообще отлично
beee
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:07

  kingkongovets написав:Сьогодні запрацював «човниковий» рух між станціями «Теремки»-«Деміївська». Рух відбувається по двом коліям з інтервалом 13 та 17 хвилин, у залежності від напрямку руху поїзда.

Щодо роботи наземного транспорту:

Сьогодні розпочав рух ще один додатковий автобусний маршрут №60 між станціям «Либідська»-«Деміївська», цей маршрут курсує по умовному малому колу. Інтервал руху - 6 хвилин.

Загалом для перевезення пасажирів організовано три додаткові дублюючі маршрути, зокрема два автобусних та один тролейбусний. Також подовжено постійний маршрут №38 до станції метро «Либідська».

В загальній кількості задіяно 85 автобусів та 20 тролейбусів для перевезення пасажирів між станціям «Теремки» - «Либідська».

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Чому нема до м. Дружби Народів експреса?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Риелторы это продукт лени и тупости населения.
Меня они вполне устраивают.
Благодаря риелторам, мои предложения значительно конкурентнее при продаже и аренде.


айтішні маркетологи кажуть що лінь та тупість споживачів - головний фундамент їхньої діяльністі

в мене цієї осені був момент, коли в експозиції було одночасно 8 обʼєктів і незважаючи на галочки та попередження буквами посередникам не турбувати з 100 дзвінків десь 98 були від рилів, які вже почали тупо маскуватись під орендарів аби лише потрапити на перегляди і довелось задавати наводящі питання і витрачати додатковий час щоб це визначити
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:48

  Олежан написав:
  flyman написав:щодо метро:
Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли.
https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087

я как раз про это написал раньше.
теремки осталось без метро на всегда

скорее на троещину откроют метро чем новый тунель вырыют на теремки

Відразу видно спеціалістів :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:12

  kingkongovets написав:в мене цієї осені був момент, коли в експозиції було одночасно 8 обʼєктів...

Зовсім не бережете себе.
Цеж складна робота, а не печеньки в офісі жерти з 9 до 18
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що всі мовчать як миші?) як там дорожчай вже до дорожчав до 2021 чи так до дорожчав що навіть пару постів ліньки запостити в підтримку ?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:35

  cherchiltank написав:Що всі мовчать як миші?) як там дорожчай вже до дорожчав до 2021 чи так до дорожчав що навіть пару постів ліньки запостити в підтримку ?)

Все заняты, побежали продавать и покупать, цены же хорошие, полностью соответствуют ситуации
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:57

  cherchiltank написав:Що всі мовчать як миші?) як там дорожчай вже до дорожчав до 2021 чи так до дорожчав що навіть пару постів ліньки запостити в підтримку ?)

На ликвидные объекты умеренный спрос есть цены понемногу начинают расти.
Вы с какой целью спрашиваете?
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  #<1 ... 11470114711147211473
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