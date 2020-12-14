Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Риелторы это продукт лени и тупости населения. Меня они вполне устраивают. Благодаря риелторам, мои предложения значительно конкурентнее при продаже и аренде.
айтішні маркетологи кажуть що лінь та тупість споживачів - головний фундамент їхньої діяльністі
в мене цієї осені був момент, коли в експозиції було одночасно 8 обʼєктів і незважаючи на галочки та попередження буквами посередникам не турбувати з 100 дзвінків десь 98 були від рилів, які вже почали тупо маскуватись під орендарів аби лише потрапити на перегляди і довелось задавати наводящі питання і витрачати додатковий час щоб це визначити
flyman написав:щодо метро: Кстати, в Питере нечто подобное было сначала в 70-х на этапе строительства перегона, а потом в 1995 г., когда этот самый перегон Лесная — пл. Мужества в конце концов затопило и пришлось строить новый. Новый строили вроде бы лет 8 и привлекли к этому итальянских подрядчиков. Кому интересно, вот есть фильм https://www.youtube.com/watch?v=J4rRCqdS0Yov=J4rRCqdS0Yo по мотивам аварии 1974 г. Даже при всей агитки фильма видно, что основная проблема — это гонка открыть линию к определённой праздничной дате. И кстати мы в этом плане от сего не сильно далеко ушли. https://dou.ua/forums/topic/46639/#2743087
я как раз про это написал раньше. теремки осталось без метро на всегда
скорее на троещину откроют метро чем новый тунель вырыют на теремки