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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11471114721147311474
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:56

  UA написав:
  cherchiltank написав:Що всі мовчать як миші?) як там дорожчай вже до дорожчав до 2021 чи так до дорожчав що навіть пару постів ліньки запостити в підтримку ?)

На ликвидные объекты умеренный спрос есть цены понемногу начинают расти.
Вы с какой целью спрашиваете?

Ну ліквідні обʼєкти це і є обʼєкти на які є попит) масло масляне таких обʼєктів в Києві не так і багато)
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:58

  baraka написав:друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.

говорит, что на интересные объекты спрос есть.

я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.

Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:07

  cherchiltank написав:
  baraka написав:друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.

говорит, что на интересные объекты спрос есть.

я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.

Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)


уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.

короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.

для ширпотреба - хз
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:в мене цієї осені був момент, коли в експозиції було одночасно 8 обʼєктів...

Зовсім не бережете себе.
Цеж складна робота, а не печеньки в офісі жерти з 9 до 18
ну як складна - творча)
я ж вже писав, що зараз рулять не оголошення з відредактованими фотками, знятими на широкий кут, а прикольні вірусні відоси?)

донька порадила, я б сам не додумався, а знімати ми вміємо)

зи: якби б не війна - створив би канал, де вчив би власників як самим здавати нерухомість, серйозно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:15

уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.

короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.

для ширпотреба - хз[/quote]

Ну так хороші цікаві нішеві обєкти - їх мало і вони вище за ціною середнього ринку, а ринок це в більшості - ширпотрєб - більшість угод це 50-100 тисяч баксів, є цілі негішеві райони - наприклад та ж Троєщина чи дврз)
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:35

  kingkongovets написав:я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість

О великий, крім тебе - ніхто!
ККЦ, щось тебе занесло останнім часом
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