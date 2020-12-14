Ну ліквідні обʼєкти це і є обʼєкти на які є попит) масло масляне таких обʼєктів в Києві не так і багато)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 19:56
Ну ліквідні обʼєкти це і є обʼєкти на які є попит) масло масляне таких обʼєктів в Києві не так і багато)
Додано: Сер 13 гру, 2023 19:58
Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)
Додано: Сер 13 гру, 2023 20:07
уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.
короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.
для ширпотреба - хз
Додано: Сер 13 гру, 2023 20:24
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну як складна - творча)
я ж вже писав, що зараз рулять не оголошення з відредактованими фотками, знятими на широкий кут, а прикольні вірусні відоси?)
донька порадила, я б сам не додумався, а знімати ми вміємо)
зи: якби б не війна - створив би канал, де вчив би власників як самим здавати нерухомість, серйозно
Додано: Сер 13 гру, 2023 22:15
уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.
короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.
для ширпотреба - хз[/quote]
Ну так хороші цікаві нішеві обєкти - їх мало і вони вище за ціною середнього ринку, а ринок це в більшості - ширпотрєб - більшість угод це 50-100 тисяч баксів, є цілі негішеві райони - наприклад та ж Троєщина чи дврз)
Додано: Сер 13 гру, 2023 22:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість
Додано: Сер 13 гру, 2023 23:35
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