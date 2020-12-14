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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 19:56
UA написав: cherchiltank написав:
Що всі мовчать як миші?) як там дорожчай вже до дорожчав до 2021 чи так до дорожчав що навіть пару постів ліньки запостити в підтримку ?)
На ликвидные объекты умеренный спрос есть цены понемногу начинают расти.
Вы с какой целью спрашиваете?
Ну ліквідні обʼєкти це і є обʼєкти на які є попит) масло масляне таких обʼєктів в Києві не так і багато)
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Додано: Сер 13 гру, 2023 19:58
baraka написав:
друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.
говорит, что на интересные объекты спрос есть.
я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.
Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)
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Додано: Сер 13 гру, 2023 20:07
cherchiltank написав: baraka написав:
друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.
говорит, что на интересные объекты спрос есть.
я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.
Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)
уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.
короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.
для ширпотреба - хз
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baraka
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Додано: Сер 13 гру, 2023 20:24
UA написав: kingkongovets написав:
в мене цієї осені був момент, коли в експозиції було одночасно 8 обʼєктів...
Зовсім не бережете себе.
Цеж складна робота, а не печеньки в офісі жерти з 9 до 18
ну як складна - творча)
я ж вже писав, що зараз рулять не оголошення з відредактованими фотками, знятими на широкий кут, а прикольні вірусні відоси?)
донька порадила, я б сам не додумався, а знімати ми вміємо)
зи: якби б не війна - створив би канал, де вчив би власників як самим здавати нерухомість, серйозно
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:15
уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.
короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.
для ширпотреба - хз[/quote]
Ну так хороші цікаві нішеві обєкти - їх мало і вони вище за ціною середнього ринку, а ринок це в більшості - ширпотрєб - більшість угод це 50-100 тисяч баксів, є цілі негішеві райони - наприклад та ж Троєщина чи дврз)
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:56
я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість
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Додано: Чет 14 гру, 2023 09:29
kingkongovets написав:
я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість
З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.
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Frant
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Додано: Чет 14 гру, 2023 10:11
Frant написав: kingkongovets написав:
я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість
З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.
до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?
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flyman
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Додано: Чет 14 гру, 2023 10:16
flyman написав: Frant написав: kingkongovets написав:
я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість
З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.
до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?
Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015
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Додано: Чет 14 гру, 2023 10:24
cherchiltank написав:
Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015
в цьому щось є, але на підтримку штанів партнери піпеткою накрапають пацієнту,
так що тиха гавань таки тихіша за інші гавані.
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