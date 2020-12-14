RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11472114731147411475>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:56

  UA написав:
  cherchiltank написав:Що всі мовчать як миші?) як там дорожчай вже до дорожчав до 2021 чи так до дорожчав що навіть пару постів ліньки запостити в підтримку ?)

На ликвидные объекты умеренный спрос есть цены понемногу начинают расти.
Вы с какой целью спрашиваете?

Ну ліквідні обʼєкти це і є обʼєкти на які є попит) масло масляне таких обʼєктів в Києві не так і багато)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:58

  baraka написав:друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.

говорит, что на интересные объекты спрос есть.

я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.

Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:07

  cherchiltank написав:
  baraka написав:друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.

говорит, что на интересные объекты спрос есть.

я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.

Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)


уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.

короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.

для ширпотреба - хз
baraka
 
Повідомлень: 5395
З нами з: 09.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 20:24

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:в мене цієї осені був момент, коли в експозиції було одночасно 8 обʼєктів...

Зовсім не бережете себе.
Цеж складна робота, а не печеньки в офісі жерти з 9 до 18
ну як складна - творча)
я ж вже писав, що зараз рулять не оголошення з відредактованими фотками, знятими на широкий кут, а прикольні вірусні відоси?)

донька порадила, я б сам не додумався, а знімати ми вміємо)

зи: якби б не війна - створив би канал, де вчив би власників як самим здавати нерухомість, серйозно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:15

уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.

короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.

для ширпотреба - хз[/quote]

Ну так хороші цікаві нішеві обєкти - їх мало і вони вище за ціною середнього ринку, а ринок це в більшості - ширпотрєб - більшість угод це 50-100 тисяч баксів, є цілі негішеві райони - наприклад та ж Троєщина чи дврз)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:29

  kingkongovets написав:я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість

З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23599
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:11

  Frant написав:
  kingkongovets написав:я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість

З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.

до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33497
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1561 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:16

  flyman написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість

З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.

до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?

Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:24

  cherchiltank написав:Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015

в цьому щось є, але на підтримку штанів партнери піпеткою накрапають пацієнту,
так що тиха гавань таки тихіша за інші гавані.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33497
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1561 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11472114731147411475>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2439, 2440, 2441
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24402 16369214
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 10:28
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1346 5383712
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 12:19
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 15319
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5522)
14.12.2023 08:49
Кредобанк (1152)
14.12.2023 05:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.