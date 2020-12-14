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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11472114731147411475
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:28

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  Frant написав:З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.

до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?

Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015

На "первинці" мінімальні ціни були в 2017, на "вторинці" в 2018.

Я можу дати абсолютно чіткий 100% прогноз: доки при владі 75%-ний актор і грьобані слуги, ціни КРЖН будуть знижуватись. :cry:
Без варіантів. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні
cherchiltank
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