На "первинці" мінімальні ціни були в 2017, на "вторинці" в 2018.
Я можу дати абсолютно чіткий 100% прогноз: доки при владі 75%-ний актор і грьобані слуги, ціни КРЖН будуть знижуватись.
Без варіантів.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 10:28
На "первинці" мінімальні ціни були в 2017, на "вторинці" в 2018.
Я можу дати абсолютно чіткий 100% прогноз: доки при владі 75%-ний актор і грьобані слуги, ціни КРЖН будуть знижуватись.
Без варіантів.
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні
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