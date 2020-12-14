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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:28
cherchiltank написав: flyman написав: Frant написав:
З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.
до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?
Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015
На "первинці" мінімальні ціни були в 2017, на "вторинці" в 2018.Я можу дати абсолютно чіткий 100% прогноз: доки при владі 75%-ний актор і грьобані слуги, ціни КРЖН будуть знижуватись.
Без варіантів.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:36
При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:13
cherchiltank написав:
При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні
Поки що бачу збільшення пропозиції і зменшення ціни на хати в радіусі 1 год. і далі електричкою від Києва.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:25
flyman написав: cherchiltank написав:
При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні
Поки що бачу збільшення пропозиції і зменшення ціни на хати в радіусі 1 год. і далі електричкою від Києва.
1 година електричкою = радіус 50 км від Києва.
Більш цікава 30 км зона.
До війни в ній був певний попит.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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