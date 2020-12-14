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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11471114721147311474>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:11

  Frant написав:
  kingkongovets написав:я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість

З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.

до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:16

  flyman написав:
  Frant написав:
  kingkongovets написав:я бачу що поки що мало хто розуміє, наскільки звузився ринок нерухомості в Україні і яке місце в ньому на сьогодні займає саме київська та прикиївська нерухомість

З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.

до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?

Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:24

  cherchiltank написав:Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015

в цьому щось є, але на підтримку штанів партнери піпеткою накрапають пацієнту,
так що тиха гавань таки тихіша за інші гавані.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:28

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  Frant написав:З кожним місяцем інвестицій в Кржн є і буде все меньше і меньше. Ціни повзуть вниз.
Це абсолютно зрозуміла істина.
Тому що не на часі.

до кінця 2021 доповзли? Чи хоч до початку 2015?

Як тільки перестануть тримати курс - можемо доповзти і до 2015

На "первинці" мінімальні ціни були в 2017, на "вторинці" в 2018.

Я можу дати абсолютно чіткий 100% прогноз: доки при владі 75%-ний актор і грьобані слуги, ціни КРЖН будуть знижуватись. :cry:
Без варіантів. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:13

  cherchiltank написав:При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні

Поки що бачу збільшення пропозиції і зменшення ціни на хати в радіусі 1 год. і далі електричкою від Києва.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:25

  flyman написав:
  cherchiltank написав:При будь якій владі, найбільше зниження буде коли війна закінчиться - тоді буде видно і бюджет в курс і хто залишиться в країні

Поки що бачу збільшення пропозиції і зменшення ціни на хати в радіусі 1 год. і далі електричкою від Києва.

1 година електричкою = радіус 50 км від Києва.
Більш цікава 30 км зона.
До війни в ній був певний попит.
Особливо на сучасне готове житло, з ремонтом і всіма зручностями.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:37

flyman ,

Поки що бачу збільшення пропозиції і зменшення ціни на хати в радіусі 1 год. і далі електричкою від Києва.


Хочеш покращити умови, перебратись жити всього за годину від міста? :mrgreen:
Не обмежуй себе: за 2 години має бути дешевше. В Припʼяті глянь, там безкоштовно.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Третя повітряна тривога за день - точно до дорожаю - як торгові центри працюють з таким графіком - це капець
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:55

  cherchiltank написав:Третя повітряна тривога за день - точно до дорожаю - як торгові центри працюють з таким графіком - це капець

Зараз все таки легше, ніж рік назад.
Тоді перебої з електроенергією були з кінця жовтня.
Зараз наше ППО явно потужніше.
Frant
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