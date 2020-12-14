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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 15:56
kingkongovets написав:
Kostia написав:Всім привіт!
За часи повномасштабного вторгнення бував у різних містах, в більшості на Півдні. Можу сказати що в хороших районах Миколаєва та Одеси новобудови коштують зовсім недешево, притому що оренда дає в таких обʼєктах особливо в Одесі десь в районі 5% річних. Можливо не там шукаю, але кращих цифр не бачу. Хто може порадити форум по Одесі або має ідеї пишіть в особисті. Дякую всім.
В Києві бачу ціни на продаж вже наздогнали довоєнні і напевне перегнали.
вітаю!
Радий читати!
На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки. Продавав досить швидко, менше місяця.
Я зараз вибираю нерухомість в Україні. На мій погляд, Захід переоцінений і не буде рости, Київ можна вже брати, ще придивляюсь до Одеси/Миколаєва, але там лякає дуже низька дохідність на даний момент, але якщо відкриють нормально сезон, відросте і пережене Київ. Буду радий читати ваші коментарі з цього питання.
Поки що купив тільки велосипед на зиму😂
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:07
Hotab написав:flyman
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Поки що бачу збільшення пропозиції і зменшення ціни на хати в радіусі 1 год. і далі електричкою від Києва.
Хочеш покращити умови, перебратись жити всього за годину від міста?
Не обмежуй себе: за 2 години має бути дешевше. В Припʼяті глянь, там безкоштовно.
1 година їзди від міста, з врахуванням автокорків - це є 30-35 км зона навколо столиці.
Багато бажаючих там затаритись)))
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:30
Kostia написав: kingkongovets написав:
Kostia написав:Всім привіт!
За часи повномасштабного вторгнення бував у різних містах, в більшості на Півдні. Можу сказати що в хороших районах Миколаєва та Одеси новобудови коштують зовсім недешево, притому що оренда дає в таких обʼєктах особливо в Одесі десь в районі 5% річних. Можливо не там шукаю, але кращих цифр не бачу. Хто може порадити форум по Одесі або має ідеї пишіть в особисті. Дякую всім.
В Києві бачу ціни на продаж вже наздогнали довоєнні і напевне перегнали.
вітаю!
Радий читати!
На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки. Продавав досить швидко, менше місяця.
Я зараз вибираю нерухомість в Україні. На мій погляд, Захід переоцінений і не буде рости, Київ можна вже брати, ще придивляюсь до Одеси/Миколаєва, але там лякає дуже низька дохідність на даний момент, але якщо відкриють нормально сезон, відросте і пережене Київ. Буду радий читати ваші коментарі з цього питання.
Поки що купив тільки велосипед на зиму😂
Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:34
Зараз вибору особливого нема - або грейт або варшавський - хто там ще щось недороге будує?)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:38
Четверта тривога в Києві - дорожай однозначно)
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