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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11472114731147411475>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:56

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Всім привіт!
За часи повномасштабного вторгнення бував у різних містах, в більшості на Півдні. Можу сказати що в хороших районах Миколаєва та Одеси новобудови коштують зовсім недешево, притому що оренда дає в таких обʼєктах особливо в Одесі десь в районі 5% річних. Можливо не там шукаю, але кращих цифр не бачу. Хто може порадити форум по Одесі або має ідеї пишіть в особисті. Дякую всім.
В Києві бачу ціни на продаж вже наздогнали довоєнні і напевне перегнали.
вітаю!

Радий читати!
На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки. Продавав досить швидко, менше місяця.
Я зараз вибираю нерухомість в Україні. На мій погляд, Захід переоцінений і не буде рости, Київ можна вже брати, ще придивляюсь до Одеси/Миколаєва, але там лякає дуже низька дохідність на даний момент, але якщо відкриють нормально сезон, відросте і пережене Київ. Буду радий читати ваші коментарі з цього питання.

Поки що купив тільки велосипед на зиму😂
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:07

  Hotab написав:flyman ,

Поки що бачу збільшення пропозиції і зменшення ціни на хати в радіусі 1 год. і далі електричкою від Києва.


Хочеш покращити умови, перебратись жити всього за годину від міста? :mrgreen:
Не обмежуй себе: за 2 години має бути дешевше. В Припʼяті глянь, там безкоштовно.

1 година їзди від міста, з врахуванням автокорків - це є 30-35 км зона навколо столиці.
Багато бажаючих там затаритись)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:30

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Всім привіт!
За часи повномасштабного вторгнення бував у різних містах, в більшості на Півдні. Можу сказати що в хороших районах Миколаєва та Одеси новобудови коштують зовсім недешево, притому що оренда дає в таких обʼєктах особливо в Одесі десь в районі 5% річних. Можливо не там шукаю, але кращих цифр не бачу. Хто може порадити форум по Одесі або має ідеї пишіть в особисті. Дякую всім.
В Києві бачу ціни на продаж вже наздогнали довоєнні і напевне перегнали.
вітаю!

Радий читати!
На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки. Продавав досить швидко, менше місяця.
Я зараз вибираю нерухомість в Україні. На мій погляд, Захід переоцінений і не буде рости, Київ можна вже брати, ще придивляюсь до Одеси/Миколаєва, але там лякає дуже низька дохідність на даний момент, але якщо відкриють нормально сезон, відросте і пережене Київ. Буду радий читати ваші коментарі з цього питання.

Поки що купив тільки велосипед на зиму😂

Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зараз вибору особливого нема - або грейт або варшавський - хто там ще щось недороге будує?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:47

  Феодал написав:Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность

Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Kostia написав:Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

там немає ніякої паніки і транспортного колапсу теж нема
ані з ГТ, ані з автівками

до речі на Вєніку, де людям напарили квартири в ціні яких вже було метро біля дома ситуація з логістикою набагато гірша
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:05

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

там немає ніякої паніки і транспортного колапсу теж нема
ані з ГТ, ані з автівками

до речі на Вєніку, де людям напарили квартири в ціні яких вже було метро біля дома ситуація з логістикою набагато гірша
с яр града, ой извини, с львовской площади, на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
А на теремки (сдыхался там слава бг) - за час. И это до коллапса
Востаннє редагувалось beee в Чет 14 гру, 2023 17:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:10

  Kostia написав:
  Феодал написав:Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность

Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

6 місяців легким рухом перетворяться в ... хутір Деміївка
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:14

  beee написав:на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
а что пробок на фрунзе уже нет? я жил немного на венике. Утром что по Фрунзе что по Щербакова всегда пробки в город, а вечером из города.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:22

  vitaliiangel написав:
  beee написав:на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
а что пробок на фрунзе уже нет? я жил немного на венике. Утром что по Фрунзе что по Щербакова всегда пробки в город, а вечером из города.

Победы-нивки-веник. Автозаводская есть. Вариант зависит от времени пиковых загрузок
beee
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