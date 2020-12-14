beee написав:с яр града, ой извини, с львовской площади, на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
А на теремки (сдыхался там слава бг) - за час. И это до коллапса
брехня)
особливо про 15 хвилин
до речі а шо по ГТ з Варшавського?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 17:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
брехня)
особливо про 15 хвилин
до речі а шо по ГТ з Варшавського?
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:05
За неправдиву інформацію, тим більше, при багатократному повторі брехливих відомостей, варто було би банити обліківку!
Додано: Чет 14 гру, 2023 18:09
Я так гадаю, що ви і в Санта Клауса вірите?
Я бачу який Віталька спеціаліст по метро, гадав, що гірше не може бути результата ноль станцій метро за майже 10 років при рекордних бюджетах міста, а виходить отріцатєльний ріст єто заразно, мінус 6 станцій, о це мастер клас, так точно можуть не тільки лиш усі)))
п.с. вважаю, що станції відновлять роботу вже не при цьому керманичу, з цим шансів НУЛЬ!
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