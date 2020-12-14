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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11472114731147411475
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:с яр града, ой извини, с львовской площади, на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
А на теремки (сдыхался там слава бг) - за час. И это до коллапса


брехня)
особливо про 15 хвилин
до речі а шо по ГТ з Варшавського?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:05

  kingkongovets написав:
beee написав:с яр града, ой извини, с львовской площади, на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
А на теремки (сдыхался там слава бг) - за час. И это до коллапса

брехня)?

За неправдиву інформацію, тим більше, при багатократному повторі брехливих відомостей, варто було би банити обліківку!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:09

  Kostia написав:
  Феодал написав:Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность

Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

Я так гадаю, що ви і в Санта Клауса вірите?
Я бачу який Віталька спеціаліст по метро, гадав, що гірше не може бути результата ноль станцій метро за майже 10 років при рекордних бюджетах міста, а виходить отріцатєльний ріст єто заразно, мінус 6 станцій, о це мастер клас, так точно можуть не тільки лиш усі)))
п.с. вважаю, що станції відновлять роботу вже не при цьому керманичу, з цим шансів НУЛЬ!
somilitark
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