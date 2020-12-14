RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11473114741147511476>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 17:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:с яр града, ой извини, с львовской площади, на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
А на теремки (сдыхался там слава бг) - за час. И это до коллапса


брехня)
особливо про 15 хвилин
до речі а шо по ГТ з Варшавського?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10860
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:09

  Kostia написав:
  Феодал написав:Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность

Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

Я так гадаю, що ви і в Санта Клауса вірите?
Я бачу який Віталька спеціаліст по метро, гадав, що гірше не може бути результата ноль станцій метро за майже 10 років при рекордних бюджетах міста, а виходить отріцатєльний ріст єто заразно, мінус 6 станцій, о це мастер клас, так точно можуть не тільки лиш усі)))
п.с. вважаю, що станції відновлять роботу вже не при цьому керманичу, з цим шансів НУЛЬ!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12799
З нами з: 30.12.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 3707 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:20

  somilitark написав:
  Kostia написав:
  Феодал написав:Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность

Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

Я так гадаю, що ви і в Санта Клауса вірите?
Я бачу який Віталька спеціаліст по метро, гадав, що гірше не може бути результата ноль станцій метро за майже 10 років при рекордних бюджетах міста, а виходить отріцатєльний ріст єто заразно, мінус 6 станцій, о це мастер клас, так точно можуть не тільки лиш усі)))
п.с. вважаю, що станції відновлять роботу вже не при цьому керманичу, з цим шансів НУЛЬ!

Метро надто важливе для столиці. Думаю зроблять швидше ніж сказали
Kostia
 
Повідомлень: 1583
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Kostia написав:На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки
ваш друг удачно взял значит, были тогда цены 900 за метр, сейчас продать за 1800 надо поискать оленя
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:29

  baraka написав:
  cherchiltank написав:
  baraka написав:друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.

говорит, что на интересные объекты спрос есть.

я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.

Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)


уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.

короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.

для ширпотреба - хз
вы бы хоть цену за метр назвали и удаленность к метро, тогда порадовались бы за друга
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Proofy написав:
  Kostia написав:На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки
ваш друг удачно взял значит, были тогда цены 900 за метр, сейчас продать за 1800 надо поискать оленя
взагалі то видатні матьорі експерти та прогнозісти предрікали нам падіння на 20-40%% ще без врахуванні повномасштабки
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10860
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:50

  flyman написав:
  Kostia написав:
  Феодал написав:Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность

Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

6 місяців легким рухом перетворяться в ... хутір Деміївка

За 6 місяців не зроблять - рік як мінімум а то і півтора
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 996
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:27

гипотетический вопрос: покупан купил квартиру в кредит.

У него отсудили её.

Уверен, что чувак всё равно должен кредит, но реальны ли другие варианты ?
baraka
 
Повідомлень: 5398
З нами з: 09.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:36

baraka

Як можна відсудити те на що нема права власності?
Відсудити ту квартиру можуть у банку.
finuser521
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 29.06.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:36

  baraka написав:гипотетический вопрос: покупан купил квартиру в кредит.

У него отсудили её.

Уверен, что чувак всё равно должен кредит, но реальны ли другие варианты ?

Банк отсудил как залоговое имущество?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4350
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11473114741147511476>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2441, 2442, 2443
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24425 16371514
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 16:36
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1346 5384118
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 гру, 2023 12:19
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 15443
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2568)
14.12.2023 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.