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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 17:23
beee написав:с яр града, ой извини, с львовской площади, на варшавский доезжаю за 15 минут в любой день.
А на теремки (сдыхался там слава бг) - за час. И это до коллапса
брехня)
особливо про 15 хвилин
до речі а шо по ГТ з Варшавського?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:09
Kostia написав: Феодал написав:
Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность
Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?
Я так гадаю, що ви і в Санта Клауса вірите?
Я бачу який Віталька спеціаліст по метро, гадав, що гірше не може бути результата ноль станцій метро за майже 10 років при рекордних бюджетах міста, а виходить отріцатєльний ріст єто заразно, мінус 6 станцій, о це мастер клас, так точно можуть не тільки лиш усі)))
п.с. вважаю, що станції відновлять роботу вже не при цьому керманичу, з цим шансів НУЛЬ!
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:20
somilitark написав: Kostia написав: Феодал написав:
Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность
Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?
Я так гадаю, що ви і в Санта Клауса вірите?
Я бачу який Віталька спеціаліст по метро, гадав, що гірше не може бути результата ноль станцій метро за майже 10 років при рекордних бюджетах міста, а виходить отріцатєльний ріст єто заразно, мінус 6 станцій, о це мастер клас, так точно можуть не тільки лиш усі)))
п.с. вважаю, що станції відновлять роботу вже не при цьому керманичу, з цим шансів НУЛЬ!
Метро надто важливе для столиці. Думаю зроблять швидше ніж сказали
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Kostia
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:26
Kostia написав:
На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки
ваш друг удачно взял значит, были тогда цены 900 за метр, сейчас продать за 1800 надо поискать оленя
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Proofy
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:29
baraka написав: cherchiltank написав: baraka написав:
друг продал 2 недели назад нишевый объект в нишевом комплексе.
висел в экспозиции буквально пару дней.
говорит, что на интересные объекты спрос есть.
я с ним категорически согласен, сейчас время продавать.
Пару днів - це дисконт в 10 відсотків, якщо комплекс нішовий то зазвичай продавець тримає ціну вище ринку - у нас люди за штуку баксів торгуватися будуть тиждень - а ви паоу днів)
уточнил - дисконта не было.
говорит, что покупатель купил отличный объект по той цене что друг хотел.
короче, для хороших интересных нишевых объектов рынок - живой.
для ширпотреба - хз
вы бы хоть цену за метр назвали и удаленность к метро, тогда порадовались бы за друга
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Proofy
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:30
Proofy написав: Kostia написав:
На другий рік війни мій друг вийшов з новобудови в Києві, де вийшло зробити х2 в доларі за 4 роки
ваш друг удачно взял значит, были тогда цены 900 за метр, сейчас продать за 1800 надо поискать оленя
взагалі то видатні матьорі експерти та прогнозісти предрікали нам падіння на 20-40%% ще без врахуванні повномасштабки
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Додано: Чет 14 гру, 2023 18:50
flyman написав: Kostia написав: Феодал написав:
Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность
Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?
6 місяців легким рухом перетворяться в ... хутір Деміївка
За 6 місяців не зроблять - рік як мінімум а то і півтора
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cherchiltank
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:27
гипотетический вопрос: покупан купил квартиру в кредит.
У него отсудили её.
Уверен, что чувак всё равно должен кредит, но реальны ли другие варианты ?
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baraka
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:36
baraka
Як можна відсудити те на що нема права власності?
Відсудити ту квартиру можуть у банку.
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finuser521
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:36
baraka написав:
гипотетический вопрос: покупан купил квартиру в кредит.
У него отсудили её.
Уверен, что чувак всё равно должен кредит, но реальны ли другие варианты ?
Банк отсудил как залоговое имущество?
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stm
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