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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 20:36
baraka а практически что случилось?
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барабашов
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:37
cherchiltank написав: flyman написав: Kostia написав:
Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?
6 місяців легким рухом перетворяться в ... хутір Деміївка
За 6 місяців не зроблять - рік як мінімум а то і півтора
Скільки часу тривав ремонт моста на Шулявці?
А на Дегтярівці?
От берем середнє число і множим на три, якщо там не критичні проблеми (легше закопати і зробити новий проліт).
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:39
барабашов написав:baraka
а практически что случилось?
за кредити забирають квартири, навіс росте, КРЖН падає в бездну
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flyman
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:43
baraka написав:
гипотетический вопрос: покупан купил квартиру в кредит.
У него отсудили её.
интриги, скандалы, расследования
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:53
flyman написав:Скільки часу тривав ремонт моста на Шулявці?
10 місяців від закриття старого до відкриття нового - демонтаж+будування нового в умовах вкрай обмеженого простору і ускладненої логістики
флай, ти зараз де від тцк гасишься, в якій норі?
яке ти маєш відношення до Києва?
якого ти постійно пишеш цю маячню?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 20:55
доп инфо по квартире в кредит:
наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.
Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.
Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?
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baraka
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:03
baraka написав:
доп инфо по квартире в кредит:
наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.
Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.
Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?
Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця
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whois2010
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:08
whois2010 написав: baraka написав:
доп инфо по квартире в кредит:
наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.
Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.
Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?
Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця
да, так и думал
то есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:11
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:14
baraka написав: whois2010 написав:
Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця
да, так и думал
есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.
Банк не зобов"язаній перевіряти, чи міцний фундамент і якого перерізу провід на розетках. У покупана була копія всіх доків на реально існуючу квартиру, в реестрах ніяких обмежень не було.
Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено
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whois2010
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