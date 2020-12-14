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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11474114751147611477>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:36

baraka а практически что случилось?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:37

  cherchiltank написав:
  flyman написав:
  Kostia написав:Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?

6 місяців легким рухом перетворяться в ... хутір Деміївка

За 6 місяців не зроблять - рік як мінімум а то і півтора

Скільки часу тривав ремонт моста на Шулявці?
А на Дегтярівці?
От берем середнє число і множим на три, якщо там не критичні проблеми (легше закопати і зробити новий проліт).
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:39

гіпс снімають, клієнт уєзжає

  барабашов написав:baraka а практически что случилось?

за кредити забирають квартири, навіс росте, КРЖН падає в бездну
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:гипотетический вопрос: покупан купил квартиру в кредит.

У него отсудили её.
интриги, скандалы, расследования
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Скільки часу тривав ремонт моста на Шулявці?


10 місяців від закриття старого до відкриття нового - демонтаж+будування нового в умовах вкрай обмеженого простору і ускладненої логістики

флай, ти зараз де від тцк гасишься, в якій норі?
яке ти маєш відношення до Києва?
якого ти постійно пишеш цю маячню?
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 20:55

доп инфо по квартире в кредит:

наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.

Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.

Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:03

  baraka написав:доп инфо по квартире в кредит:

наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.

Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.

Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?

Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:08

  whois2010 написав:
  baraka написав:доп инфо по квартире в кредит:

наблюдаю за вот такой штукой: была квартира, её поделили на 6 шт (одна большая двухярусная поделилась на 6 маленьких), вроде как нарушив ДБН. Одну из новосозданных квартир купил покупан с кредитом.

Теперь, соседи подали в суд и хотят всё откатить взад (да-да, с экспертизами и всё такое). То есть - существует риск, что вместо нескольких квартир опять будет одна.

Так вот, если риск выстрелит - то вышеупомянутый покупан теряет новосозданную квартиру. Но что с его кредитом ? Он так же на нём и висит же ? Банк же так просто от него не отстанет ?

Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця


да, так и думал

то есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:14

  baraka написав:
  whois2010 написав:Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця


да, так и думал

есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.

Банк не зобов"язаній перевіряти, чи міцний фундамент і якого перерізу провід на розетках. У покупана була копія всіх доків на реально існуючу квартиру, в реестрах ніяких обмежень не було.
Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено
whois2010
 
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