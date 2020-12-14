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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18
Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).
Но вот только понижение ставки будет означать что экономика не вытягивает, а рынки заранее начнут идти вниз. Через несколько кварталов, где-то ммм в 2025 году до дна рынков мы таки докатимся. От этого дна опять потом будет рост.
Вопрос: зачем сидеть в недвиге, ожидая что нас, возможно, когда-нибудь, через много лет возьмут в ЕС, если знаешь, что сначала будет падение, и только потом рост (и то не понятно на сколько) ?
Кстати, нам бы вообще по итогу войны выжить нужно сначала, остаться пусть и уменьшенной, но одной Украиной а не частичками.
Востаннє редагувалось baraka
в Чет 14 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18
baraka написав:
да, так и думал
то есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.
Сомнительно что суд будет выигран соседями. Без согласия всех, вернуть всё взад учитывая залог очень прям интересна мотивация. Кидайте номер судебного дела из реестра, если соседям удастся хоть начать судиться
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:24
whois2010 написав:
Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено
да, тоже об этом подумал.
тогда получается, что есть кредит, но обеспечения под него уже нет.
и банк надеется, что покупан как добропорядочный клиент будет платить-платить-платить (но большинство покупанов откажутся продолжать выплаты, хоть юридически будут неправы).
ы ?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:29
Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
Чому не завтра?
Ви про Ригу почитайте та євроейфорію в Латвії.
Може років через 30 після вступу подвояться, але спочатку виїде половина населення що залишиться після відкриття кордонів.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:31
whois2010 написав: baraka написав: whois2010 написав:
Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця
да, так и думал
есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.
Банк не зобов"язаній перевіряти, чи міцний фундамент і якого перерізу провід на розетках. У покупана була копія всіх доків на реально існуючу квартиру, в реестрах ніяких обмежень не було.
Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено
якщо покупан може, то каже що банкрот і віддає банку ключі від неіснуючої квартири.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:33
baraka написав: Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).
Но вот только понижение ставки будет означать что экономика не вытягивает, а рынки заранее начнут идти вниз. Через несколько кварталов, где-то ммм в 2025 году до дна рынков мы таки докатимся. От этого дна опять потом будет рост.
Вопрос: зачем сидеть в недвиге, ожидая что нас, возможно, когда-нибудь, через много лет возьмут в ЕС, если знаешь, что сначала будет падение, и только потом рост (и то не понятно на сколько) ?
Кстати, нам бы вообще по итогу войны выжить нужно сначала, остаться пусть и уменьшенной, но одной Украиной а не частичками.
Ніт, біржеві індекси США та ФРН б"ють рекорди, при високих савках ФР,С/ЄЦБ.
Д - думайте (хінт - якщо заллють дешевими грошами, то вжжжухххх)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 14 гру, 2023 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:33
flyman написав:
якщо покупан може, то каже що банкрот і віддає банку ключі від неіснуючої квартири.
а как это происходит ? Покупан то может сказать что он банкрот, но банк не поверит. И будет пытаться арестовывать счета, другую его недвигу, верно?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:34
flyman написав: baraka написав:
смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).
Zebra написав:
Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.
Ніт, біржеві індекси США та ФРН б"ють рекорди, при високих савках ФР,С/ЄЦБ.
Д - думайте (хінт - якщо заллють дешевими грошами, то вжжжухххх)
как это противоречит выделенному ?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:35
baraka написав:Вопрос: зачем сидеть в недвиге, ожидая что нас, возможно, когда-нибудь, через много лет возьмут в ЕС, если знаешь, что сначала будет падение, и только потом рост (и то не понятно на сколько) ?
тому що треба десь в цей час жити, працювати, щось здавати в оренду
звичайно завжди є опції накупити крипти, або двадцятифутовий контейнер контрабандних гандонів, або акцій тесли (бугагагаа), або зробити якусь іншу геніальну інвестицію
я звичайно не споживаю стільки коксу, щоб стверджувати що після підписання попередніх угод щось там виросте в ікси, але питання навіщо «сидіти в нерухомості» - це інфантилізм, та банальне незнання предмету
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:35
baraka написав: flyman написав:
якщо покупан може, то каже що банкрот і віддає банку ключі від неіснуючої квартири.
а как это происходит ? Покупан то может сказать что он банкрот, но банк не поверит. И будет пытаться арестовывать счета, другую его недвигу, верно?
я ж пишу, якщо може ("гол как сокол", а майно на мамі в якої знімає ліжкомісце)
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flyman
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