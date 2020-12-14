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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1147511476114771147811479>
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18

  Zebra написав:Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.


смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).

Но вот только понижение ставки будет означать что экономика не вытягивает, а рынки заранее начнут идти вниз. Через несколько кварталов, где-то ммм в 2025 году до дна рынков мы таки докатимся. От этого дна опять потом будет рост.

Вопрос: зачем сидеть в недвиге, ожидая что нас, возможно, когда-нибудь, через много лет возьмут в ЕС, если знаешь, что сначала будет падение, и только потом рост (и то не понятно на сколько) ?

Кстати, нам бы вообще по итогу войны выжить нужно сначала, остаться пусть и уменьшенной, но одной Украиной а не частичками.
Востаннє редагувалось baraka в Чет 14 гру, 2023 21:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18

  baraka написав:
да, так и думал

то есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.

Сомнительно что суд будет выигран соседями. Без согласия всех, вернуть всё взад учитывая залог очень прям интересна мотивация. Кидайте номер судебного дела из реестра, если соседям удастся хоть начать судиться :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:24

  whois2010 написав:Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено


да, тоже об этом подумал.
тогда получается, что есть кредит, но обеспечения под него уже нет.
и банк надеется, что покупан как добропорядочный клиент будет платить-платить-платить (но большинство покупанов откажутся продолжать выплаты, хоть юридически будут неправы).

ы ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:29

  Zebra написав:Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.

Чому не завтра?
Ви про Ригу почитайте та євроейфорію в Латвії.
Може років через 30 після вступу подвояться, але спочатку виїде половина населення що залишиться після відкриття кордонів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:31

  whois2010 написав:
  baraka написав:
  whois2010 написав:Покупану - кредит. І цивільний позов до продавця


да, так и думал

есть кредит всё равно висит на этом покупане, хоть самого имущества уже нет ? Никак покупан не может от кредита отвертеться ? Ну там на банк подать иск что банк плохо проверял его квартирку (хотя весьма сомнительная мотивация) и т.д.

Банк не зобов"язаній перевіряти, чи міцний фундамент і якого перерізу провід на розетках. У покупана була копія всіх доків на реально існуючу квартиру, в реестрах ніяких обмежень не було.
Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено

якщо покупан може, то каже що банкрот і віддає банку ключі від неіснуючої квартири.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:33

  baraka написав:
  Zebra написав:Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.


смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).

Но вот только понижение ставки будет означать что экономика не вытягивает, а рынки заранее начнут идти вниз. Через несколько кварталов, где-то ммм в 2025 году до дна рынков мы таки докатимся. От этого дна опять потом будет рост.

Вопрос: зачем сидеть в недвиге, ожидая что нас, возможно, когда-нибудь, через много лет возьмут в ЕС, если знаешь, что сначала будет падение, и только потом рост (и то не понятно на сколько) ?

Кстати, нам бы вообще по итогу войны выжить нужно сначала, остаться пусть и уменьшенной, но одной Украиной а не частичками.

Ніт, біржеві індекси США та ФРН б"ють рекорди, при високих савках ФР,С/ЄЦБ.
Д - думайте (хінт - якщо заллють дешевими грошами, то вжжжухххх)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 14 гру, 2023 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:33

  flyman написав:якщо покупан може, то каже що банкрот і віддає банку ключі від неіснуючої квартири.


а как это происходит ? Покупан то может сказать что он банкрот, но банк не поверит. И будет пытаться арестовывать счета, другую его недвигу, верно?
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:34

  flyman написав:
  baraka написав:
  Zebra написав:Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.


смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).

Ніт, біржеві індекси США та ФРН б"ють рекорди, при високих савках ФР,С/ЄЦБ.
Д - думайте (хінт - якщо заллють дешевими грошами, то вжжжухххх)


как это противоречит выделенному ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:Вопрос: зачем сидеть в недвиге, ожидая что нас, возможно, когда-нибудь, через много лет возьмут в ЕС, если знаешь, что сначала будет падение, и только потом рост (и то не понятно на сколько) ?


тому що треба десь в цей час жити, працювати, щось здавати в оренду

звичайно завжди є опції накупити крипти, або двадцятифутовий контейнер контрабандних гандонів, або акцій тесли (бугагагаа), або зробити якусь іншу геніальну інвестицію

я звичайно не споживаю стільки коксу, щоб стверджувати що після підписання попередніх угод щось там виросте в ікси, але питання навіщо «сидіти в нерухомості» - це інфантилізм, та банальне незнання предмету
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 21:35

  baraka написав:
  flyman написав:якщо покупан може, то каже що банкрот і віддає банку ключі від неіснуючої квартири.


а как это происходит ? Покупан то может сказать что он банкрот, но банк не поверит. И будет пытаться арестовывать счета, другую его недвигу, верно?

я ж пишу, якщо може ("гол как сокол", а майно на мамі в якої знімає ліжкомісце)
flyman
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