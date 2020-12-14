Додано: Чет 14 гру, 2023 21:18

Zebra написав: Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году. Цены в Киеве после этого исторического решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС (вступление после которых уже технические ньюансы) удвоятся утроятся уже к 2030 году.

смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).Но вот только понижение ставки будет означать что экономика не вытягивает, а рынки заранее начнут идти вниз. Через несколько кварталов, где-то ммм в 2025 году до дна рынков мы таки докатимся. От этого дна опять потом будет рост.Вопрос: зачем сидеть в недвиге, ожидая что нас, возможно, когда-нибудь, через много лет возьмут в ЕС, если знаешь, что сначала будет падение, и только потом рост (и то не понятно на сколько) ?Кстати, нам бы вообще по итогу войны выжить нужно сначала, остаться пусть и уменьшенной, но одной Украиной а не частичками.