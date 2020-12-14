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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 21:36
baraka написав: whois2010 написав:
Цікаве інше: заставою на кредит під житло є (часто) саме житло, що купується. В данному випадку, якщо перепланування провернуть назад, ця квартира фізично перестає існувати, зникає застава кредиту. І навіть страховкою таке швидше за все не передбачено
да, тоже об этом подумал.
тогда получается, что есть кредит, но обеспечения под него уже нет.
и банк надеется, что покупан как добропорядочный клиент будет платить-платить-платить (но большинство покупанов откажутся продолжать выплаты, хоть юридически будут неправы).
ы ?
Позичальник буде довго судитися з недобросовісним продавцем квартири.
Банк буде судитися с позичальником, якщо виплати від нього зупиняться. Потім виконавча забере у позичальника жігулі та колекцію табакерок, якщо в того не вистачить розуму позбутися всього майна. Може років через десять спишуть як неповоротній борг.
Це буде цікавий серіал. Людей шкода, хто вляпався
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:38
baraka написав: flyman написав: baraka написав:смотрите, сейчас, после того, как мы вышли на плато по ставкам ФРС на биржах будет оптимизм (ведь ставку больше повышать не будут, а через квартал-два и понизят).
Ніт, біржеві індекси США та ФРН б"ють рекорди, при високих савках ФР,С/ЄЦБ.
Д - думайте (хінт - якщо заллють дешевими грошами, то вжжжухххх)
как это противоречит выделенному ?
ніяк, бо то взагалі про ЄС/США,
а зауваження було щодо
Но вот только понижение ставки будет означать что экономика не вытягивает, а рынки заранее начнут идти вниз. Через несколько кварталов, где-то ммм в 2025 году до дна рынков мы таки докатимся. От этого дна опять потом будет рост.
В прес релізах же пишуть, що будуть тримати поки не досягнуть таргета інфляції 2%
Якби економіка витягувала, то ставки ще би піднімали. Але вона не витягує високих ставок, тому ось такий еквілібріум на тих рівнях що є.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 14 гру, 2023 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:38
whois2010 написав:
Позичальник буде довго судитися з недобросовісним продавцем квартири.
Банк буде судитися с позичальником, якщо виплати від нього зупиняться. Потім виконавча забере у позичальника жігулі та колекцію табакерок, якщо в того не вистачить розуму позбутися всього майна. Може років через десять спишуть як неповоротній борг.
Це буде цікавий серіал. Людей шкода, хто вляпався
угу, про табакерки было животрепещуще
а табакерки позичальнык может переписать на жену ? Не арестуют тогда их ?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:40
whois2010 написав:Позичальник буде довго судитися з недобросовісним продавцем квартири.
Банк буде судитися с позичальником, якщо виплати від нього зупиняться. Потім виконавча забере у позичальника жігулі та колекцію табакерок, якщо в того не вистачить розуму позбутися всього майна. Може років через десять спишуть як неповоротній борг.
Це буде цікавий серіал. Людей шкода, хто вляпався
для початку треба переконатися що позичальнику продали саме «квартиру», а не долю
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Додано: Чет 14 гру, 2023 21:45
kingkongovets написав:
whois2010 написав:Позичальник буде довго судитися з недобросовісним продавцем квартири.
Банк буде судитися с позичальником, якщо виплати від нього зупиняться. Потім виконавча забере у позичальника жігулі та колекцію табакерок, якщо в того не вистачить розуму позбутися всього майна. Може років через десять спишуть як неповоротній борг.
Це буде цікавий серіал. Людей шкода, хто вляпався
для початку треба переконатися що позичальнику продали саме «квартиру», а не долю
Якщо доля, то геть чудово. Покупець залишається з майном, виплачує кредит і заселяє на свою частину квартири 16 студентів з Пакістану. Те ж саме роблять решта співвласників. Через пів року весь підїзд буде без старих мешканців.
Але швидше за все банк надавав кредит саме під купівлю квартири №...
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Додано: Чет 14 гру, 2023 22:00
somilitark написав: Kostia написав: Феодал написав:
Беріть на Теремках - не прогадаете
Отрицательная доходность - тоже доходность
Теремки не цікаві, а от на Деміївці можу взяти, якщо панікери віддають задешево через паузу в роботі метро. Що таке 6 місяців для нерухомості взагалі?
Я так гадаю, що ви і в Санта Клауса вірите?
Я бачу який Віталька спеціаліст по метро, гадав, що гірше не може бути результата ноль станцій метро за майже 10 років при рекордних бюджетах міста, а виходить отріцатєльний ріст єто заразно, мінус 6 станцій, о це мастер клас, так точно можуть не тільки лиш усі)))
п.с. вважаю, що станції відновлять роботу вже не при цьому керманичу, з цим шансів НУЛЬ!
Ну а такий момент, що ті 6 станцій будували при регіоналах, тому і маємо такий результат, ти не згадав.
Ну це ж так, дрібниці
Треба Верещук поставити мером, ось вона точно побудує овер до кіля станцій метро
А ще краше Попова повернути
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pesikot
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Додано: Чет 14 гру, 2023 22:09
pesikot написав:
Ну а такий момент, що ті 6 станцій будували при регіоналах, тому і маємо такий результат, ти не згадав.
Ну це ж так, дрібниці
Треба Верещук поставити мером, ось вона точно побудує овер до кіля станцій метро
А ще краше Попова повернути
До таких як ти не доходить, що за станом тунелів треба дивитися постійно і попереджати можливі проблеми, а тут проснулися коли вже пізно було.
Гірше Кличка важко знайти і якась Верещук точно буде краще.
Де нові станції?
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unicdima
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Додано: Чет 14 гру, 2023 22:28
unicdima
Вам надо новые станции(и за чей счёт? Мэрия наверно и половины суммы не вытянет, только за счёт гобюджета) или что то на фронт плюс дроны, танки, заводы по пр-ву Нептунов и спутников с лазерами с ядерной накачкой?
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барабашов
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Додано: Чет 14 гру, 2023 22:29
whois2010 написав: kingkongovets написав:
whois2010 написав:Позичальник буде довго судитися з недобросовісним продавцем квартири.
Банк буде судитися с позичальником, якщо виплати від нього зупиняться. Потім виконавча забере у позичальника жігулі та колекцію табакерок, якщо в того не вистачить розуму позбутися всього майна. Може років через десять спишуть як неповоротній борг.
Це буде цікавий серіал. Людей шкода, хто вляпався
для початку треба переконатися що позичальнику продали саме «квартиру», а не долю
Якщо доля, то геть чудово. Покупець залишається з майном, виплачує кредит і заселяє на свою частину квартири 16 студентів з Пакістану. Те ж саме роблять решта співвласників. Через пів року весь підїзд буде без старих мешканців.
Але швидше за все банк надавав кредит саме під купівлю квартири №...
так там можна все опротестовувати, бо воно все геть нелегальне
там головний бенефіціар цього двіжу позоду продавець, бо він всіх тих лохів по факту за яйця тримає гг
нормальна кстатє схєма, робоча
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 14 гру, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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