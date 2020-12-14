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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11476114771147811479
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:30

  барабашов написав:unicdima
Вам надо новые станции(и за чей счёт? Мэрия наверно и половины суммы не вытянет, только за счёт гобюджета) или что то на фронт плюс дроны, танки, заводы по пр-ву Нептунов и спутников с лазерами с ядерной накачкой?

Про те скільки років Кличко царював до війни ти вже забув?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:32

  unicdima написав:
  барабашов написав:unicdima
Вам надо новые станции(и за чей счёт? Мэрия наверно и половины суммы не вытянет, только за счёт гобюджета) или что то на фронт плюс дроны, танки, заводы по пр-ву Нептунов и спутников с лазерами с ядерной накачкой?

Про те скільки років Кличко царював до війни ти вже забув?

Потрібні снаряди, гаубиці і дрони замість плитки і стадіонів!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

finuser521 написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Гірше Кличка важко знайти і якась Верещук точно буде краще.


"Це ж було вже!" (с)
це чергова серія «борщагівські таксисти против Кличка»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:34

  барабашов написав:unicdima
Вам надо новые станции(и за чей счёт? Мэрия наверно и половины суммы не вытянет, только за счёт гобюджета) или что то на фронт плюс дроны, танки, заводы по пр-ву Нептунов и спутников с лазерами с ядерной накачкой?

за 10 (хай 8 ) років де це все?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:35

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ну а такий момент, що ті 6 станцій будували при регіоналах, тому і маємо такий результат, ти не згадав.
Ну це ж так, дрібниці

Треба Верещук поставити мером, ось вона точно побудує овер до кіля станцій метро
А ще краше Попова повернути

До таких як ти не доходить, що за станом тунелів треба дивитися постійно і попереджати можливі проблеми, а тут проснулися коли вже пізно було.
Гірше Кличка важко знайти і якась Верещук точно буде краще.
Де нові станції?

"Це ж вже було"

"Хуже не будет", "Хоч поржём", "Какая разница"

Ты так продвигаешь зеленую команду, что я начинаю беспокоится о твоём психическом здоровье
Человек с мозгами должен был сделать выводы, но не ты

Если сделано изначально хреново, лишь бы построить, лишь бы ленточки перерезать. А ты именно такое и предлагаешь
То проверяй состоянии тоннелей, не проверяй. А если построено как гавно, так гавно и будет

Но тебе такое понимание недоступно
Главное, чтобы Верещук поставить мером

Которая активно продвигала тему с хабом на Крымском перешейке
Ну чтобы, гарантировано вокруг Киева всё было разминировано
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:37

  kingkongovets написав:це чергова серія «борщагівські таксисти против Кличка»

чому проти, вони якраз у виграші коли ГТ там куди його веде Кличко
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:38

  Frant написав:
  unicdima написав:
  барабашов написав:unicdima
Вам надо новые станции(и за чей счёт? Мэрия наверно и половины суммы не вытянет, только за счёт гобюджета) или что то на фронт плюс дроны, танки, заводы по пр-ву Нептунов и спутников с лазерами с ядерной накачкой?

Про те скільки років Кличко царював до війни ти вже забув?

Потрібні снаряди, гаубиці і дрони замість плитки і стадіонів!

Тіки плитка та стадіони були від державних адміністрацій, назначених из ОП

Но винуватий, звісно, Кличко

У декого ненавість, або графінчик, повністю затмарює розум
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 22:43

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:це чергова серія «борщагівські таксисти против Кличка»

чому проти, вони якраз у виграші коли ГТ там куди його веде Кличко
вони проти, бо Кличко стовпчиків антипарковочних понаставив, парковку платну зробив, евакуаторам інквізіцію дозволив, виділених ліній для ГТ та велодоріжок понастворював, світлофорів нових понаставив, наземних переходів понаробив - корочє дуже ускладнив і максимально унеможливив отаким чортам з окраїн доїти солодких лохів в центрі

так зрозуміло?

і «борщагівські таксисти» - це ж узагальнююча метафора звичайно
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