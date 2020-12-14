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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:02
kingkongovets написав:
так там можна все опротестовувати, бо воно все геть нелегальне
там головний бенефіціар цього двіжу позоду продавець, бо він всіх тих лохів по факту за яйця тримає гг
нормальна кстатє схєма, робоча
кстати, да
ему 6-комнатная оригинальная квартирка просто вернётся, верно ?
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baraka
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:04
baraka написав: kingkongovets написав:
так там можна все опротестовувати, бо воно все геть нелегальне
там головний бенефіціар цього двіжу позоду продавець, бо він всіх тих лохів по факту за яйця тримає гг
нормальна кстатє схєма, робоча
кстати, да
ему 6-комнатная оригинальная квартирка просто вернётся, верно ?
не думаю що це його мета, але подоїти покупців задля вирішення питання - це як сотку з асфальта підняти)
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kingkongovets
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:06
kingkongovets написав: baraka написав: kingkongovets написав:
так там можна все опротестовувати, бо воно все геть нелегальне
там головний бенефіціар цього двіжу позоду продавець, бо він всіх тих лохів по факту за яйця тримає гг
нормальна кстатє схєма, робоча
кстати, да
ему 6-комнатная оригинальная квартирка просто вернётся, верно ?
не думаю що це його мета, але подоїти покупців задля вирішення питання - це як сотку з асфальта підняти)
а как он их подоит ? У него материализовалась старая 6-комнатная квартира, новых квартир больше нет. Что он этим 6 лошкам может предложить ? Несите мне ещё раз бабосы чтобы что ? Я ещё раз неправильно поделю и вам отдам ? Да лучше он ещё раз поделит и другим продаст.
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baraka
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:09
baraka написав:а как он их подоит? .
ну от ви нам про це згодом і розкажете гг
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kingkongovets
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:25
kingkongovets написав:
вони проти, бо Кличко стовпчиків антипарковочних понаставив, парковку платну зробив, евакуаторам інквізіцію дозволив, виділених ліній для ГТ та велодоріжок понастворював, світлофорів нових понаставив, наземних переходів понаробив - корочє дуже ускладнив і максимально унеможливив отаким чортам з окраїн доїти солодких лохів в центрі
так зрозуміло?
і «борщагівські таксисти» - це ж узагальнююча метафора звичайно
Ха-ха, до тебе навіть не дойшло, що цим постом ти лише підтвердив мої слова про Кличка ))) Замість розвитку інфраструктури міста, будівництва нових доріг, розвязок, станцій метро, ця банда займалася дебілізмом типу велодоріжок і крала гроші.
І про таксистів насмішив, чим більші будуть пробки тим більші будуть тарифи ))))
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_Klim
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