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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:09
baraka написав:а как он их подоит? .
ну от ви нам про це згодом і розкажете гг
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kingkongovets
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 02:58
Более интересно как в этой схеме 6 дверей прорезали так, что замысловатая форма неликвида и его окна позволили сделать не 3-4, а 6 квартир. И обычно в нормальном пентхаусе второй этаж соседствует с техпомещениями, зачастую без доступа с лифта(тупо холла нет или он как балкон в одесско-львовских клошарнях), так проход есть с лестницы в котельную или насосную.
Более точное описание и расположение прелести наверно добавило б драйву на ветке, с таким дроблением по моему только наш у$$тавший защитник носился тут, кидаясь видео Мрочкова как Мунтяна от инвестцеркви.
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барабашов
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_Klim
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