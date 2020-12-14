ну от ви нам про це згодом і розкажете ггbaraka написав:а как он их подоит? .
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну от ви нам про це згодом і розкажете гг
Додано: П'ят 15 гру, 2023 02:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Более интересно как в этой схеме 6 дверей прорезали так, что замысловатая форма неликвида и его окна позволили сделать не 3-4, а 6 квартир. И обычно в нормальном пентхаусе второй этаж соседствует с техпомещениями, зачастую без доступа с лифта(тупо холла нет или он как балкон в одесско-львовских клошарнях), так проход есть с лестницы в котельную или насосную.
Более точное описание и расположение прелести наверно добавило б драйву на ветке, с таким дроблением по моему только наш у$$тавший защитник носился тут, кидаясь видео Мрочкова как Мунтяна от инвестцеркви.
Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:10
Давайте краще про "ліквід".
З новобудами все, епоха закінчилась. Трохи будуть будувати, для нуворішів: крихти, в порівнянні з тим, що було.
На ринку "вторинки" - штиль.
Нарот чекає.
І нарота все меньше, і грошей на руках все меньше і меньше.
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