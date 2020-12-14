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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11477114781147911480
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 23:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:а как он их подоит? .
ну от ви нам про це згодом і розкажете гг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 02:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Более интересно как в этой схеме 6 дверей прорезали так, что замысловатая форма неликвида и его окна позволили сделать не 3-4, а 6 квартир. И обычно в нормальном пентхаусе второй этаж соседствует с техпомещениями, зачастую без доступа с лифта(тупо холла нет или он как балкон в одесско-львовских клошарнях), так проход есть с лестницы в котельную или насосную.
Более точное описание и расположение прелести наверно добавило б драйву на ветке, с таким дроблением по моему только наш у$$тавший защитник носился тут, кидаясь видео Мрочкова как Мунтяна от инвестцеркви.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:10

Давайте краще про "ліквід".

З новобудами все, епоха закінчилась. Трохи будуть будувати, для нуворішів: крихти, в порівнянні з тим, що було.

На ринку "вторинки" - штиль.
Нарот чекає.
І нарота все меньше, і грошей на руках все меньше і меньше.
Frant
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  #<1 ... 11477114781147911480
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